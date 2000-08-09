» » Фанаты раскритиковали внешность Насти Каменских
Раздел: Культура  
0

Фанаты раскритиковали внешность Насти Каменских

Фанаты раскритиковали внешность Насти КаменскихНастя Каменских опубликовала снимок из Италии.

Популярная украинская певица Настя Каменских запостила фото, на котором она запечатлена в негармонично подобранном наряде, с "претензией" на трендовый. Снимок и Настю расхвалили, а вот ее наряд и в частности обувь заслуженно раскритиковали. Фотография была опубликована на страничке звезды в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

Судя по хэштегу miaitalia, фото было сделано в Италии. Обычно Настя радует своих фолловеров красивыми фото и стильными аутфитами, но в этот раз, вероятно, что-то пошло не так. Перед поклонниками Каменских предстала в странном образе из топа-разлетайки с открытыми плечами, который был надет на голое тело.

Следует отметить, что топ не подчеркнул настину красоту, а наоборот изуродовал ее, ведь такую вещь обладательницам большой груди категорически не рекомендуется надевать без нижнего белья, поскольку внешний вид сразу напоминает "стиль доярки". Это сразу же заметили и фаны певицы и раскритиковали ее за это в комментариях.

Читайте также: Поклонники Насти Каменских раскритиковали ее ноги

Другой элемент лука, вызвавший бурю негатива – это остроносые светлые ботильоны, абсолютно не подходящие ни к летнему топу, ни к лаконичной, короткой юбке из денима. И что только не писали подписчики о чудаковатой обуви Каменских: "Ужас", "норм аладдины", "накладки для ножек".

Фанаты раскритиковали внешность Насти Каменских
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Настя Каменских, наряд

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:21 » Автор: Татьяна Ларина
     397
     0

Похожие новости по теме

Настю Каменских раскритиковали за откровенное фото Настю Каменских раскритиковали за откровенное фото

Пользователи советуют певице быть скромнее.

Поклонники Насти Каменских раскритиковали ее ноги Поклонники Насти Каменских раскритиковали ее ноги

Людям не понравилось фото.

Настю Каменских раскритиковали ее же поклонники Настю Каменских раскритиковали ее же поклонники

Певица поделилась свежим фото из отпуска.

Фанаты жестко раскритиковали снимок Насти Каменских Фанаты жестко раскритиковали снимок Насти Каменских

Певица позировала в оранжереи на фоне экзотических растений

Настю Каменских жестко раскритиковали за внешний вид Настю Каменских жестко раскритиковали за внешний вид

Певицу сравнили с Киркоровым в лучшие годы.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх