Раздел: Культура
Фанаты раскритиковали внешность Насти Каменских
Настя Каменских опубликовала снимок из Италии.
Популярная украинская певица Настя Каменских запостила фото, на котором она запечатлена в негармонично подобранном наряде, с "претензией" на трендовый. Снимок и Настю расхвалили, а вот ее наряд и в частности обувь заслуженно раскритиковали. Фотография была опубликована на страничке звезды в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Судя по хэштегу miaitalia, фото было сделано в Италии. Обычно Настя радует своих фолловеров красивыми фото и стильными аутфитами, но в этот раз, вероятно, что-то пошло не так. Перед поклонниками Каменских предстала в странном образе из топа-разлетайки с открытыми плечами, который был надет на голое тело.
Следует отметить, что топ не подчеркнул настину красоту, а наоборот изуродовал ее, ведь такую вещь обладательницам большой груди категорически не рекомендуется надевать без нижнего белья, поскольку внешний вид сразу напоминает "стиль доярки". Это сразу же заметили и фаны певицы и раскритиковали ее за это в комментариях.
Читайте также: Поклонники Насти Каменских раскритиковали ее ноги
Другой элемент лука, вызвавший бурю негатива – это остроносые светлые ботильоны, абсолютно не подходящие ни к летнему топу, ни к лаконичной, короткой юбке из денима. И что только не писали подписчики о чудаковатой обуви Каменских: "Ужас", "норм аладдины", "накладки для ножек".
Популярная украинская певица Настя Каменских запостила фото, на котором она запечатлена в негармонично подобранном наряде, с "претензией" на трендовый. Снимок и Настю расхвалили, а вот ее наряд и в частности обувь заслуженно раскритиковали. Фотография была опубликована на страничке звезды в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Судя по хэштегу miaitalia, фото было сделано в Италии. Обычно Настя радует своих фолловеров красивыми фото и стильными аутфитами, но в этот раз, вероятно, что-то пошло не так. Перед поклонниками Каменских предстала в странном образе из топа-разлетайки с открытыми плечами, который был надет на голое тело.
Следует отметить, что топ не подчеркнул настину красоту, а наоборот изуродовал ее, ведь такую вещь обладательницам большой груди категорически не рекомендуется надевать без нижнего белья, поскольку внешний вид сразу напоминает "стиль доярки". Это сразу же заметили и фаны певицы и раскритиковали ее за это в комментариях.
Читайте также: Поклонники Насти Каменских раскритиковали ее ноги
Другой элемент лука, вызвавший бурю негатива – это остроносые светлые ботильоны, абсолютно не подходящие ни к летнему топу, ни к лаконичной, короткой юбке из денима. И что только не писали подписчики о чудаковатой обуви Каменских: "Ужас", "норм аладдины", "накладки для ножек".
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