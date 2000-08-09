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Раздел: Культура  
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Известная голливудская актриса едва не погибла на отдыхе

Известная голливудская актриса едва не погибла на отдыхеДженнифер Гарнер едва не погибла в водах Стокгольма.

Голливудская актриса Дженнифер Гарнер с дочерью отправились на отдых. Звезда выбрала уютную Швецию для путешествия. Однако поездка могла закончиться для американок фатально.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Дженнифер Гарнер рассказала жуткую историю, которая могла закончиться трагически. Экс-жена Бена Аффлека с 12-летней дочерью Виолет решили испытать экстремальное развлечение – катание на каяках. Однако во время развлечения Дженнифер Гарнер заблудилась и выплыла в судоходную зону.

Мы заблудились на каяке? Да. Мы долго плыли и оказались в судоходной зоне? Боюсь, что так. Нас спасли? К счастью, да,– написала Дженнифер Гарнер.

По словам актрисы, помог спастись туристкам чемпион по плаванию на каяках Маттиас. Именно он является членом спасательной команды и помог Дженнифер Гарнер и ее дочери вернуться на берег.

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"Дженнифер Гарнер едва не погибла в водах Стокгольма со своей дочерью. Маттиас отправился на их поиски. К счастью, они не заплыли слишком далеко и их удалось спасти", – написали представители спасательной службы.

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 Теги: Дженнифер Гарнер, отдых

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Сегодня, 19:48 » Автор: Едгар Букмирза
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