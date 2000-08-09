Раздел: Культура
Стивен Сигал оказался в центре интим-скандала
Сам актер обвинения в свой адрес опровергает.
Известный голливудский актер и по совместительству спецпредставитель МИД РФ Стивен Сигал оказался в центре скандала: его обвиняют в сексуальных домогательствах
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
Стоит отметить, что обвинения уже дошли до окружного прокурора Лос-Анджелеса. Он получил дело о сексуальных домогательствах актера в пятницу, 10 августа, сообщает Reuters.
О том, что они подверглись домогательствам со стороны актера, заявили более 10 американских актрис и журналисток. Детали все обвинений не раскрываются, однако известно, что одна из пострадавших утверждает, что Сигал изнасиловал ее, а другая - что актер трогал ее грудь и половые органы во время прослушивания.
Документы, переданные в прокуратуру, были составлены по итогам расследования полиции. Ожидается, что рассмотрение этого дела начнется в ближайшее время.
Примечательно, что женщины выступали с обвинениями в адрес Сигала еще до этого. В частности, в конце прошлого года о домогательствах с его стороны сообщили сразу три пострадавшие.
Читайте также: Стивен Сигал получил «из рук» Путина российский паспорт
Стивен Сигал является обладателем тройного гражданства. У него есть документы США, России и Сербии.
Известный голливудский актер и по совместительству спецпредставитель МИД РФ Стивен Сигал оказался в центре скандала: его обвиняют в сексуальных домогательствах
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
Стоит отметить, что обвинения уже дошли до окружного прокурора Лос-Анджелеса. Он получил дело о сексуальных домогательствах актера в пятницу, 10 августа, сообщает Reuters.
О том, что они подверглись домогательствам со стороны актера, заявили более 10 американских актрис и журналисток. Детали все обвинений не раскрываются, однако известно, что одна из пострадавших утверждает, что Сигал изнасиловал ее, а другая - что актер трогал ее грудь и половые органы во время прослушивания.
Документы, переданные в прокуратуру, были составлены по итогам расследования полиции. Ожидается, что рассмотрение этого дела начнется в ближайшее время.
Примечательно, что женщины выступали с обвинениями в адрес Сигала еще до этого. В частности, в конце прошлого года о домогательствах с его стороны сообщили сразу три пострадавшие.
Читайте также: Стивен Сигал получил «из рук» Путина российский паспорт
Стивен Сигал является обладателем тройного гражданства. У него есть документы США, России и Сербии.
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