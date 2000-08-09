» » Стивен Сигал оказался в центре интим-скандала
Раздел: Культура  
0

Стивен Сигал оказался в центре интим-скандала

Стивен Сигал оказался в центре интим-скандалаСам актер обвинения в свой адрес опровергает.

Известный голливудский актер и по совместительству спецпредставитель МИД РФ Стивен Сигал оказался в центре скандала: его обвиняют в сексуальных домогательствах

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.

Стоит отметить, что обвинения уже дошли до окружного прокурора Лос-Анджелеса. Он получил дело о сексуальных домогательствах актера в пятницу, 10 августа, сообщает Reuters.

О том, что они подверглись домогательствам со стороны актера, заявили более 10 американских актрис и журналисток. Детали все обвинений не раскрываются, однако известно, что одна из пострадавших утверждает, что Сигал изнасиловал ее, а другая - что актер трогал ее грудь и половые органы во время прослушивания.

Документы, переданные в прокуратуру, были составлены по итогам расследования полиции. Ожидается, что рассмотрение этого дела начнется в ближайшее время.

Примечательно, что женщины выступали с обвинениями в адрес Сигала еще до этого. В частности, в конце прошлого года о домогательствах с его стороны сообщили сразу три пострадавшие.

Читайте также: Стивен Сигал получил «из рук» Путина российский паспорт

Стивен Сигал является обладателем тройного гражданства. У него есть документы США, России и Сербии.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Стивен Сигал, скандал

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 23:36 » Автор: Едгар Букмирза
     245
     0

Похожие новости по теме

Голливудского актера Стивена Сигала обвинили в изнасиловании Голливудского актера Стивена Сигала обвинили в изнасиловании

Полиция расследует еще один инцидент, связанный со знаменитостью.

Стивен Сигал получил «из рук» Путина российский паспорт Стивен Сигал получил «из рук» Путина российский паспорт

Известный голливудский актер Стивен Сигал стал гражданином России.

Стивен Сигал и Стас Михайлов проводят отпуск вместе Стивен Сигал и Стас Михайлов проводят отпуск вместе

Стас не может нарадоваться приятной компании.

Стивен Сигал споет жителям Крыма донецкий гимн Стивен Сигал споет жителям Крыма донецкий гимн

Актер приедет на байк-шоу в Севастополе.

Стивен Сигал захотел стать гражданином России Стивен Сигал захотел стать гражданином России

Голливудский актер всерьез задумался о смене гражданства. Голливудский актер Стивен Сигал – частый гость в России. Впервые он побывал здесь в начале 90-х и теперь приезжает регулярно.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх