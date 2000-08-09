Стивен Сигал оказался в центре интим-скандала

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Полиция расследует еще один инцидент, связанный со знаменитостью.

Голливудский актер всерьез задумался о смене гражданства. Голливудский актер Стивен Сигал – частый гость в России. Впервые он побывал здесь в начале 90-х и теперь приезжает регулярно.