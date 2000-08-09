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Дмитрий Комаров назвал страны с самыми счастливыми людьми

Дмитрий Комаров назвал страны с самыми счастливыми людьми Известный путешественник поделился мыслями о секрете счастья.

Самый известный украинский путешественник, автор и ведущий программы «Мир наизнанку» на канале «1+1» Дмитрий Комаров стал главной персоной летнего номера журнала Proman Ukraine, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.

В интервью один из самых популярных телевизионных ведущих страны поделился историями из путешествий, перевернувших его мировоззрение, рассказал о благотворительности, тысячах писем от поклонниц, готовности стать отцом и еще о многом интересном. Так, Дмитрий поделился наблюдением о самых счастливых людях на планете:

«По моему внутреннему ощущению, самые счастливые люди живут в буддистских странах. Особенно в Юго-Восточной Азии. Это – Камбоджа, Бирма, Таиланд. А еще выделил бы Непал. Именно там я видел людей, которые жили в нищете, но при этом были абсолютно счастливы. Они могли пригласить меня в дом, предложить бесплатный ночлег, разделить со мной последнюю порцию риса».

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«Самый главный секрет их счастья заключается в том, чтобы жить сегодняшним днем: не переживать события вчерашнего дня и не беспокоиться о том, что будет завтра. Ведь будущее – это то, что еще не наступило, и наступит оно совсем не в представляемом нами виде. Поэтому все мысли о будущем, по мнению буддистов, – бессмысленны. Я тоже пытаюсь пользоваться этим советом, особенно находясь в суете и потоке дел», - добавил ведущий.
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 Теги: Дмитрий Комаров, счастье

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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