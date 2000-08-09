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Раздел: Культура  
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Влад Яма трогательно поздравил жену с годовщиной знакомства

Влад Яма трогательно поздравил жену с годовщиной знакомства Хореограф обратился к супруге через социальную сеть.

В этом году исполнилось 11 лет с момента первой встречи Влада Ямы и его супруги Лилии. По этому поводу хореограф написал в соцсети милое послание в адрес любимой – романтичное и, как всегда, немного с юмором, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.

Так, Влад Яма поблагодарил супругу за надежную поддержку и отдельно за их сына Леона.

«Мы познакомились в этот день ровно 11 лет назад... Спасибо Тебе, @liliya_yama за то, что веришь в меня, понимаешь, поддерживаешь, и сделала сегодня вкусный салат!.. Ну и за сына отдельно!!! Лучшее впереди и его мы проживем вместе!» – обратился к любимой Влад.

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А в прошлом месяце, в день рождения мужа, Лилия Яма призналась, что ей невероятно повезло: «Хочу сказать тебе огромное спасибо за все, ты мое все! И мне сказочно повезло, что у меня есть такой муж как ты! Верю в тебя!».

Влад Яма трогательно поздравил жену с годовщиной знакомства
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 Теги: Влад Яма, годовщина

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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