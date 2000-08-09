Раздел: Культура
Ким Кардашьян обвинили в пропаганде анорексии
Американская звезда удивила резким похудением.
Несколько дней назад сестры Кардашьян приняли участие в благотворительном турнире по покеру, но куда больше их навыков игры в покер внимание привлекла фигура Ким Кардашьян, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Більше.
Реалити-звезда похвасталась, что весит сейчас около 53 килограмм, после чего получила в свой адрес не только комплименты, но и шквал критики. Ким обвиняют в пропаганде нездорового похудения и даже анорексии.
В своих соцсетях Ким выложила небольшое видео с турнира, в котором можно услышать, как Кендалл, сестра Ким, говорит ей - "Я на самом деле беспокоюсь за тебя, мне кажется, ты ничего не ешь".
Хлоя же добавила, что в области талии Ким вообще похожа на анорексика, а ее "руки тоньше, чем мой мизинец". В видеоролике Ким благодарит сестер за эти "комплименты" - и именно этот факт больше разозлил пользователей соцсетей.
Читайте также: Дэниел Крейг вскоре снова станет отцом
Они утверждают, что такие "непродуманные" комментарии "вредят целому поколению молодых людей", пропагандируя нездоровое похудение.
Несколько дней назад сестры Кардашьян приняли участие в благотворительном турнире по покеру, но куда больше их навыков игры в покер внимание привлекла фигура Ким Кардашьян, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Більше.
Реалити-звезда похвасталась, что весит сейчас около 53 килограмм, после чего получила в свой адрес не только комплименты, но и шквал критики. Ким обвиняют в пропаганде нездорового похудения и даже анорексии.
В своих соцсетях Ким выложила небольшое видео с турнира, в котором можно услышать, как Кендалл, сестра Ким, говорит ей - "Я на самом деле беспокоюсь за тебя, мне кажется, ты ничего не ешь".
Хлоя же добавила, что в области талии Ким вообще похожа на анорексика, а ее "руки тоньше, чем мой мизинец". В видеоролике Ким благодарит сестер за эти "комплименты" - и именно этот факт больше разозлил пользователей соцсетей.
Читайте также: Дэниел Крейг вскоре снова станет отцом
Они утверждают, что такие "непродуманные" комментарии "вредят целому поколению молодых людей", пропагандируя нездоровое похудение.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
21
0
Также советуем посмотреть
- В Германии из-за секс-игрушки закрывали часть аэропорта
- В Сети появился пес-двойник знаменитой певицы
- В Сети высмеяли нелепую позу Терезы Мэй
- Гигантский картофель удивил украинского фермера
- Молодая мама рисует веселые комиксы о своей семье
- Смешные фотки животных, которые не могут скрывать эмоции
- В Гондурасе мужчина притворился мертвым, чтобы избавиться от надоедливой супруги
- Милые комиксы о жизни всех влюбленных
- Позитивные снимки забавных животных
- Этим подружкам невесты явно не повезло с платьями
- "Не хотела ехать на дачу": отца девочки приняли за похитителя
- Забавные снимки из серии "Угадай страну..."
- Абсурдная велодорожка в Германии повеселила Сеть
- Злободневные карикатуры от талантливого иллюстратора
- Забавные малыши, которые развеселят любого своим поведением
- Сутки в ООС: 36 обстрелов, трое раненых украинских бойцов
- Утренние анекдоты для субботнего настроения
- Уморительные фотки из серии «За секунду до»
- В Херсонский порт зашло российское судно из санкционного списка СНБО
- Смешные комиксы для тех, кто умеет веселиться
- Мини-катастрофы, над которыми стоит просто посмеяться
- Забавные проблемы современной молодежи
- Смешные фотки домашних питомцев, копирующих своих хозяев
- Ситуация на Донбассе: один военный получил осколочное ранение
- Веселые твиты от людей с отменным чувством юмора
- В Сети высмеяли «приключения» российского лайнера у берегов Крыма
- Вся правда об украинском футболе
- Пародия на клип «Время и Стекло» покорила YouTube
- Собака, имитирующая крик динозавра, покорила Сеть
- Щодо ситуації навколо Оксани Марченко
Оставьте свой комментарий