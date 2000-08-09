» » Ким Кардашьян обвинили в пропаганде анорексии
Раздел: Культура  
0

Ким Кардашьян обвинили в пропаганде анорексии

Ким Кардашьян обвинили в пропаганде анорексии Американская звезда удивила резким похудением.

Несколько дней назад сестры Кардашьян приняли участие в благотворительном турнире по покеру, но куда больше их навыков игры в покер внимание привлекла фигура Ким Кардашьян, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Більше.

Реалити-звезда похвасталась, что весит сейчас около 53 килограмм, после чего получила в свой адрес не только комплименты, но и шквал критики. Ким обвиняют в пропаганде нездорового похудения и даже анорексии.

В своих соцсетях Ким выложила небольшое видео с турнира, в котором можно услышать, как Кендалл, сестра Ким, говорит ей - "Я на самом деле беспокоюсь за тебя, мне кажется, ты ничего не ешь".

Хлоя же добавила, что в области талии Ким вообще похожа на анорексика, а ее "руки тоньше, чем мой мизинец". В видеоролике Ким благодарит сестер за эти "комплименты" - и именно этот факт больше разозлил пользователей соцсетей.

Читайте также: Дэниел Крейг вскоре снова станет отцом

Они утверждают, что такие "непродуманные" комментарии "вредят целому поколению молодых людей", пропагандируя нездоровое похудение.

Ким Кардашьян обвинили в пропаганде анорексии
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Ким Кардашьян, анорексия

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
     21
     0

Похожие новости по теме

Ким Кардашьян оскандалилась из-за анорексии  Ким Кардашьян оскандалилась из-за анорексии 

Кендалл и Хлое называли Кардашьян-Уэст «тощей».

Ким Кардашьян похудела и озвучила свой вес Ким Кардашьян похудела и озвучила свой вес

Звезда телешоу показала поклонникам постройневшую фигуру.

Ким Кардашьян удивила поклонников резким похудением Ким Кардашьян удивила поклонников резким похудением

Знаменитость опубликовала новую фотографию в социальной сети.

Как выглядели сестры Кардашьян до пластики Как выглядели сестры Кардашьян до пластики

Кайли Дженнер показала архивное фото из семейного альбома.

Ким Кардашьян получила $700 тыс. за селфи на вечеринке Ким Кардашьян получила $700 тыс. за селфи на вечеринке

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян 700 000 долларов за селфи на вечеринке.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх