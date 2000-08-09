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Раздел: Культура  
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Виталий Козловский сфотографировался в самом необычном образе

Виталий Козловский сфотографировался в самом необычном образе Артист решил эпатировать поклонников, и у него это получилось.

Именитый артист Виталий Козловский шокировал и развеселил своих верных поклонников необычным образом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

На своей официальной странице в социальной сети "Инстаграм" исполнитель опубликовал свежую фотографию. На ней Виталий, судя по всему, позирует в новом образе, который специально подобрали для будущей видеоработы.

Отметим, что наряд изрядно насмешил общественность: Козловский нарядился в белое нижнее белье и длинные сапоги, а поверх накинул коричневое пальто.

Примечательно, что свой образ он сравнил с видом эпатажной зарубежной коллеги Рианны.

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Многие поклонники, кстати говоря, хоть и посмеялись, но восприняли вид артиста очень негативно. Однако Виталий, вероятно, никак на это не отреагировал.

Виталий Козловский сфотографировался в самом необычном образе
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 Теги: Виталий Козловский, фото

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Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
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