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Раздел: Культура  
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Джим Керри высмеял космические планы Трампа

Джим Керри высмеял космические планы Трампа Актер разместил карикатуру в социальной сети.

Американский актер Джим Керри опубликовал карикатуру о создании космических войск США до 2020 года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.

Таким образом он высмеял недавние заявления Белого дома о своих планах.

"Ваше президентство перепрыгивает акулу (разговорное выражение, которое означает потерю популярности, ред.)?", - спросил Джим.

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"Тогда взывайте к космическим силам! Вперед за пределы глупости!", - добавил комик в своем Тwitter.

Джим Керри высмеял космические планы Трампа
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 Теги: Джим Керри, Трамп

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Сегодня, 08:16 » Автор: Евгений Шевченко
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