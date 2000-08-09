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Раздел: Культура  
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Настя Каменских восхитила фигурой в облегающем платье

Настя Каменских восхитила фигурой в облегающем платье Певица порадовала поклонников великолепным нарядом.

Известная певица Настя Каменских любит примерять стильные наряды, а в особенности платья, передает Хроника.инфо со ссылкой на novosti-n.org.

Совсем недавно она показала поклонникам великолепное белое платье, в котором она выглядела очень нежной.

А сегодня она уже блистает перед публикой в ошеломляющем темном наряде. Ее черное длинное платье без рукавов с боковым разрезом идеально подчеркивает стройные ножки певицы.

К платью она подобрала стильную небольшую черную сумочку на цепочке и зеленые туфли с открытым носком.

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Волосы Настя уложила на одну сторону. Также она нанесла минимум макияжа, который показывает ее более естественную красоту.

Настя Каменских восхитила фигурой в облегающем платье
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 Теги: Настя Каменских, платье

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Сегодня, 09:18 » Автор: Анна Мартынова
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