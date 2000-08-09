Раздел: Культура
Настя Каменских восхитила фигурой в облегающем платье
Певица порадовала поклонников великолепным нарядом.
Известная певица Настя Каменских любит примерять стильные наряды, а в особенности платья, передает Хроника.инфо со ссылкой на novosti-n.org.
Совсем недавно она показала поклонникам великолепное белое платье, в котором она выглядела очень нежной.
А сегодня она уже блистает перед публикой в ошеломляющем темном наряде. Ее черное длинное платье без рукавов с боковым разрезом идеально подчеркивает стройные ножки певицы.
К платью она подобрала стильную небольшую черную сумочку на цепочке и зеленые туфли с открытым носком.
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Волосы Настя уложила на одну сторону. Также она нанесла минимум макияжа, который показывает ее более естественную красоту.
Известная певица Настя Каменских любит примерять стильные наряды, а в особенности платья, передает Хроника.инфо со ссылкой на novosti-n.org.
Совсем недавно она показала поклонникам великолепное белое платье, в котором она выглядела очень нежной.
А сегодня она уже блистает перед публикой в ошеломляющем темном наряде. Ее черное длинное платье без рукавов с боковым разрезом идеально подчеркивает стройные ножки певицы.
К платью она подобрала стильную небольшую черную сумочку на цепочке и зеленые туфли с открытым носком.
Читайте также: Джим Керри высмеял космические планы Трампа
Волосы Настя уложила на одну сторону. Также она нанесла минимум макияжа, который показывает ее более естественную красоту.
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