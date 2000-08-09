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Раздел: Культура  
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Белла Хадид украсила модный глянец

Белла Хадид украсила модный глянецДевушке сделали трендовый макияж.

Американская топ-модель Белла Хадид показала ключевые тренды в осеннем макияже в фотосессии для китайского Vogue. В сентябрьском номере глянца появились портреты Хадид, на которых она демонстрирует бьюти-образы, созданные арт-директором Dior по макияжу Питером Филипсом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

В фотосете, автором которого выступила фотограф Лиз Коллинз, культовый визажист продемонстрировал основные модные тенденции в осеннем макияже. В частности, Хадид позировала с футуристичными стрелками и губами в оттенке синий металлик - оттенка, который обещает стать самым оригинальным трендом следующего сезона.

«Посланница красоты Dior Белла Хадид позирует перед объективом фотографа Лиз Коллинз для китайского издания журнала Vogue. Ее бьюти-образы – и яркие, и естественные – были созданы арт-директором Dior по макияжу Питером Филипсом», - сообщается на официальном сайте Dior, где были опубликованы кадры из новой фотосессии.

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Белла Хадид украсила модный глянец
Белла Хадид украсила модный глянец
Белла Хадид украсила модный глянец
Белла Хадид украсила модный глянец
Белла Хадид украсила модный глянец
Белла Хадид украсила модный глянец
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 Теги: Белла Хадид, обложка

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Сегодня, 10:46 » Автор: Анна Мартынова
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