Раздел: Культура
Белла Хадид украсила модный глянец
Девушке сделали трендовый макияж.
Американская топ-модель Белла Хадид показала ключевые тренды в осеннем макияже в фотосессии для китайского Vogue. В сентябрьском номере глянца появились портреты Хадид, на которых она демонстрирует бьюти-образы, созданные арт-директором Dior по макияжу Питером Филипсом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
В фотосете, автором которого выступила фотограф Лиз Коллинз, культовый визажист продемонстрировал основные модные тенденции в осеннем макияже. В частности, Хадид позировала с футуристичными стрелками и губами в оттенке синий металлик - оттенка, который обещает стать самым оригинальным трендом следующего сезона.
«Посланница красоты Dior Белла Хадид позирует перед объективом фотографа Лиз Коллинз для китайского издания журнала Vogue. Ее бьюти-образы – и яркие, и естественные – были созданы арт-директором Dior по макияжу Питером Филипсом», - сообщается на официальном сайте Dior, где были опубликованы кадры из новой фотосессии.
Читайте также: Повседневная жизнь Китая в ярких снимках. Фото
Американская топ-модель Белла Хадид показала ключевые тренды в осеннем макияже в фотосессии для китайского Vogue. В сентябрьском номере глянца появились портреты Хадид, на которых она демонстрирует бьюти-образы, созданные арт-директором Dior по макияжу Питером Филипсом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
В фотосете, автором которого выступила фотограф Лиз Коллинз, культовый визажист продемонстрировал основные модные тенденции в осеннем макияже. В частности, Хадид позировала с футуристичными стрелками и губами в оттенке синий металлик - оттенка, который обещает стать самым оригинальным трендом следующего сезона.
«Посланница красоты Dior Белла Хадид позирует перед объективом фотографа Лиз Коллинз для китайского издания журнала Vogue. Ее бьюти-образы – и яркие, и естественные – были созданы арт-директором Dior по макияжу Питером Филипсом», - сообщается на официальном сайте Dior, где были опубликованы кадры из новой фотосессии.
Читайте также: Повседневная жизнь Китая в ярких снимках. Фото
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