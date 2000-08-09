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Раздел: Культура  
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Даша Астафьева выставила напоказ пышное декольте

Даша Астафьева выставила напоказ пышное декольтеДевушка не привыкла стесняться.

Популярная украинская певица Даша Астафьева всполошила сеть провокационным снимком, в котором частично оголила грудь, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Фото девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте, набрав за несколько часов более 15 тысяч лайков.

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"Сложный выбор: спасти мир, или ответить всем жабам на комментарии..." - написала Астафьева под снимком, обратившись таким образом к критикам.

Даша Астафьева выставила напоказ пышное декольте
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 Теги: Даша Астафьева, декольте

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Сегодня, 12:03 » Автор: Анна Мартынова
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