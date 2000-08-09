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Раздел: Культура  
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Настя Каменских в пикантном бикини отдохнула на яхте

Настя Каменских в пикантном бикини отдохнула на яхтеПевица поделилась весьма пикантными фото.

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских поделилась с фанатами откровенным снимком с отдыха в Италии. Его она опубликована на своей странице в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

"MiaItalia", - подписан снимок.

Настя Каменских в пикантном бикини отдохнула на яхте


Примечательно, что исполнительница отдыхает на яхте посреди моря. Фанаты Каменских обратили внимание на необычную позу, в которой сфотографировалась девушка.

"Стиль собачки. Ахаха", - сказал пользователь Сергей Масюта.

"Настя, ты бомба-ракета. Нереально красивая .Обожаю тебя", - уточнила юзер Настя Белова.

"Похоже мужик сзади на лодке забыл, куда плыл", - подчеркнула пользователь Марина Киричай.

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"С Потапом отдыхаешь? У него фотки с этого же кораблика", - сказала юзер Дарья Дидусенко

Настя Каменских в пикантном бикини отдохнула на яхте
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 Теги: Настя Каменских, бикини

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Сегодня, 13:35 » Автор: Анна Мартынова
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