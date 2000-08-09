Раздел: Культура
Настя Каменских в пикантном бикини отдохнула на яхте
Певица поделилась весьма пикантными фото.
Популярная украинская исполнительница Настя Каменских поделилась с фанатами откровенным снимком с отдыха в Италии. Его она опубликована на своей странице в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
"MiaItalia", - подписан снимок.
Примечательно, что исполнительница отдыхает на яхте посреди моря. Фанаты Каменских обратили внимание на необычную позу, в которой сфотографировалась девушка.
"Стиль собачки. Ахаха", - сказал пользователь Сергей Масюта.
"Настя, ты бомба-ракета. Нереально красивая .Обожаю тебя", - уточнила юзер Настя Белова.
"Похоже мужик сзади на лодке забыл, куда плыл", - подчеркнула пользователь Марина Киричай.
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"С Потапом отдыхаешь? У него фотки с этого же кораблика", - сказала юзер Дарья Дидусенко
Популярная украинская исполнительница Настя Каменских поделилась с фанатами откровенным снимком с отдыха в Италии. Его она опубликована на своей странице в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
"MiaItalia", - подписан снимок.
Примечательно, что исполнительница отдыхает на яхте посреди моря. Фанаты Каменских обратили внимание на необычную позу, в которой сфотографировалась девушка.
"Стиль собачки. Ахаха", - сказал пользователь Сергей Масюта.
"Настя, ты бомба-ракета. Нереально красивая .Обожаю тебя", - уточнила юзер Настя Белова.
"Похоже мужик сзади на лодке забыл, куда плыл", - подчеркнула пользователь Марина Киричай.
Читайте также: Настя Каменских восхитила фигурой в облегающем платье
"С Потапом отдыхаешь? У него фотки с этого же кораблика", - сказала юзер Дарья Дидусенко
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