Оксана Марченко станцует на популярном шоу

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Популярную украинскую телеведущую Оксану Марченко обвинили в безразличности к украинцам. Известная украинская телеведущая Оксана Марченко, жена Виктора Медведчука, пожаловалась на автомайдановцев, которые едва не сорвали ее домашнюю встречу с финалистами проекта «Х-Фактор». Об этом она написала в социальной сети.