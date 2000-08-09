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Раздел: Культура  
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Оксана Марченко станцует на популярном шоу

Оксана Марченко станцует на популярном шоуШоу стартует в конце месяца.

В конце августа на телеканале "1+1" стартует новый сезон шоу "Танці з зірками". Свое участие в проекте подтвердила жена кума Путина Медведчука телеведущая Оксана Марченко, передает Хроника.инфо со ссылкой на vchaspik.ua.

Она приняла эстафету от украинской ведущей Леси Никитюк.

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"Друзья, с 26-го августа в 21:00 танцевать для вас на главном паркете страны "Танці з зірками". Обещаю, что будет горячо - и я познакомлю вас с новой Оксаной Марченко", - написала она в Фейсбуке.
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 Теги: Оксана Марченко, шоу

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Сегодня, 15:03 » Автор: Анна Мартынова
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