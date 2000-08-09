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Шарлиз Терон очаровала элегантным образом

Шарлиз Терон очаровала элегантным образомАктриса вышла в свет в необычных нарядах.

Голливудская красотка Шарлиз Терон, которая ради роли поправилась на 20 килограмм, а затем быстро сумела похудеть, стала реже появляться на публике. Однако, каждый ее выход – это просто фурор. Так, недавно актриса посетила благотворительный прием, организованный Голливудской ассоциацией иностранной прессы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Шарлиз просто поразила всех своим элегантным и соблазнительным образом. Актриса надела роскошное черное платье с асимметричным подолом и плиссированной юбкой. Артистка дополнила "лук" лакированными туфлями на каблуках. Кроме того, платье подчеркнуло глубокое декольте, а на области живота был огромный бант. Для выхода звезда сделала легкий нюдовый макияж и волнистую укладку.

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Еще один выход в свет также был буквально на днях. Шарлиз Терон приняла участие в мероприятии фонда Sag-Aftra, где удостоилась награды за роль в фильме "Талли". В этот день на мероприятие Шарлиз надела белые широкие брюки со стрелками и интересную двухцветную кофту. Сочетал наряд с босоножками на каблуках, волнистой укладкой и макияжем.

Шарлиз Терон очаровала элегантным образом
Шарлиз Терон очаровала элегантным образом
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 Теги: Шарлиз Терон, платье

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Сегодня, 15:27 » Автор: Анна Мартынова
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