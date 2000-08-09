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Раздел: Культура  
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Сальма Хайек показала, как выглядит в бикини

Сальма Хайек показала, как выглядит в бикиниСложно поверить, что ей уже 51.

На этой неделе 51-летняя Сальма Хайек уехала в отпуск на остров Бора-Бора вместе со своим мужем 56-летним Франсуа-Анри Пино. Звезда фильмов "Фрида" и "От заката до рассвета" опубликовала много новых фотографий в купальнике в Instagram. А поклонники в свою очередь не оставили актрису без восторженных комплиментов в комментариях, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сплетник

Некоторое время назад в интервью изданию People Сальма Хайек рассказала, как она поддерживает себя в подтянутой форме и сохраняет красоту.

У некоторых людей есть график утренних упражнений. Но я не занимаюсь этим. Я тренируюсь с женщиной в Лондоне, которая научила меня, как поддерживать мое тело в таком состоянии, чтобы мышцы были активированы весь день. Ведь даже когда вы чистите зубы, именно мышцы позволяют вам совершить это действие,

- призналась актриса.

Такого рода тренировки требуют определенных знаний и профессионального коуча, который будет подробно объяснять, как работает то или иное упражнение.

Мой тренер научила меня тонизировать мышцы, не сжимая их. Для начала нужно расслабиться и сосредоточить свое внимание на тех частях тела, которые вы будете использовать. Но это нужно делать без напряжения. Когда вы узнаете свое собственное тело, то будете удивлены тем эффектом, который оно может иметь,
- поделилась с журналистами Хайек.

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После того как актриса сделала селфи на борту яхты, она вместе с мужем отправилась плавать в океане, где их сопровождали морские скаты.

Сальма Хайек показала, как выглядит в бикини
Сальма Хайек показала, как выглядит в бикини
Сальма Хайек показала, как выглядит в бикини
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 Теги: Сальма Хайек, бикини

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Сегодня, 16:38 » Автор: Анна Мартынова
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