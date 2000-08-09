Раздел: Культура
Анджелина Джоли госпитализирована с психическим расстройством
Актриса госпитализирована в клинику.
Голливудская киноактриса Анджелина Джоли, которая продолжает вести борьбу с экс-супругом Брэдом Питтом за право опеки над детьми, экстренно госпитализирована с психическим расстройством.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Актриса госпитализирована в клинику, в которой ей несколько лет назад помогали побороть анорексию.
Отмечается, что Анджелина Джоли похудела до 44 кг при росте 170 см, якобы из-за навязчивых мыслей, что у нее проблемы с весом.
Сейчас Джоли снимается в сиквеле "Малефисента-2". Так, команда фильма остановила съем, пока актриса не восстановится.
Читайте также: Анджелина Джоли приехала с визитом в Лондон
Напомним, что актерская пара Анджелина Джоли и Брэд Питт объявили о разводе еще в 2016 году. Они до сих пор решают судебные вопросы, в частности, бывшие супруги разделят опеку над 6 детьми – 16-летним Мэддоксом, 14-летним Паксом, 13-летней Захарой, 12-летней Шайло и 9-летними близнецами Вивьен и Нокса.
Голливудская киноактриса Анджелина Джоли, которая продолжает вести борьбу с экс-супругом Брэдом Питтом за право опеки над детьми, экстренно госпитализирована с психическим расстройством.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Актриса госпитализирована в клинику, в которой ей несколько лет назад помогали побороть анорексию.
Отмечается, что Анджелина Джоли похудела до 44 кг при росте 170 см, якобы из-за навязчивых мыслей, что у нее проблемы с весом.
Сейчас Джоли снимается в сиквеле "Малефисента-2". Так, команда фильма остановила съем, пока актриса не восстановится.
Читайте также: Анджелина Джоли приехала с визитом в Лондон
Напомним, что актерская пара Анджелина Джоли и Брэд Питт объявили о разводе еще в 2016 году. Они до сих пор решают судебные вопросы, в частности, бывшие супруги разделят опеку над 6 детьми – 16-летним Мэддоксом, 14-летним Паксом, 13-летней Захарой, 12-летней Шайло и 9-летними близнецами Вивьен и Нокса.
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