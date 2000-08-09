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Раздел: Культура  
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Анджелина Джоли госпитализирована с психическим расстройством

Анджелина Джоли госпитализирована с психическим расстройствомАктриса госпитализирована в клинику.

Голливудская киноактриса Анджелина Джоли, которая продолжает вести борьбу с экс-супругом Брэдом Питтом за право опеки над детьми, экстренно госпитализирована с психическим расстройством.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

Актриса госпитализирована в клинику, в которой ей несколько лет назад помогали побороть анорексию.

Отмечается, что Анджелина Джоли похудела до 44 кг при росте 170 см, якобы из-за навязчивых мыслей, что у нее проблемы с весом.

Сейчас Джоли снимается в сиквеле "Малефисента-2". Так, команда фильма остановила съем, пока актриса не восстановится.

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Напомним, что актерская пара Анджелина Джоли и Брэд Питт объявили о разводе еще в 2016 году. Они до сих пор решают судебные вопросы, в частности, бывшие супруги разделят опеку над 6 детьми – 16-летним Мэддоксом, 14-летним Паксом, 13-летней Захарой, 12-летней Шайло и 9-летними близнецами Вивьен и Нокса.

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 Теги: Анджелина Джоли, психическое расстройство

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Сегодня, 18:24 » Автор: Едгар Букмирза
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