Раздел: Культура
Принц Гарри поехал в Ботсвану без Меган Маркл
Меган Маркл запланировала поездку в США.
Принц Гарри на днях покинул Великобританию и отправился с визитом в африканскую страну Ботсвану, правда, на этот раз без жены Меган Маркл.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Заметим, что Ботсвана имеет особое значение для пары – там Гарри и Меган провели свое третье свидание в 2016 году, также в Ботсване пара отпраздновала 36-летие Меган Маркл. Про последнюю поездку принца Гарри сообщает издание Sunday Express.
"Представитель Дворца подтвердил, что принц Гарри совершает поездку без жены. Причиной его визита считается "частная рабочая поездка, а не отдых", – говорится в источнике.
Принц прилетел в африканскую страну, чтобы присоединиться к ежегодному собранию организации Защиты носорогов Ботсваны. Принц Гарри неоднократно подчеркивал важность для него борьбы за сохранение носорогов и слонов, которые находятся в опасности.
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Кроме того, во время визита принца Гарри в Африку Меган Маркл запланировала поездку в США.
Принц Гарри на днях покинул Великобританию и отправился с визитом в африканскую страну Ботсвану, правда, на этот раз без жены Меган Маркл.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Заметим, что Ботсвана имеет особое значение для пары – там Гарри и Меган провели свое третье свидание в 2016 году, также в Ботсване пара отпраздновала 36-летие Меган Маркл. Про последнюю поездку принца Гарри сообщает издание Sunday Express.
"Представитель Дворца подтвердил, что принц Гарри совершает поездку без жены. Причиной его визита считается "частная рабочая поездка, а не отдых", – говорится в источнике.
Принц прилетел в африканскую страну, чтобы присоединиться к ежегодному собранию организации Защиты носорогов Ботсваны. Принц Гарри неоднократно подчеркивал важность для него борьбы за сохранение носорогов и слонов, которые находятся в опасности.
Читайте также: Стало известно, где принц Гарри и Меган Маркл проведут медовый месяц
Кроме того, во время визита принца Гарри в Африку Меган Маркл запланировала поездку в США.
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