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Раздел: Культура  
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В РФ певице начали угрожать из-за позиции по Крыму

В РФ певице начали угрожать из-за позиции по КрымуЛайма Вайкуле не намерена посещать аннексированный полуостров.

Российский сенатор Франц Клинцевич предупредил латвийскую певицу Лайму Вайкуле о возможных проблемах в РФ из-за заявления артистки об аннексированном Крыме.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на socportal.info.

Никакой ностальгии. Лайма Вайкуле ступила на стезю Вахтанга Кикабидзе, - заявил Клинцевич.

Напомним, Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе заявлял, что ему угрожали пророссийские боевики с оккупированного Донбасса за поддержку целостности Украины.

Накануне своего концерта в Одессе, Лайма Вайкуле заявила, что несмотря на предлагаемые большие гонорары, она не намерена посещать аннексированный Россией украинский полуостров.

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Латвийская артистка также заявила, что у нее нет и не может быть ностальгии по СССР.
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 Теги: Лайма Вайкуле, Крым

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Сегодня, 21:28 » Автор: Едгар Букмирза
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