Раздел: Культура
Кайли Дженнер показала подаренный Rolls Royce
Знаменитость получила машину в подарок на день рождения.
Кайли Дженнер отметила свой 21-й день рождения в компании сестер, мамы и бойфренда. Чуть позже к ним присоединились и звездные подруги Кайли, среди которых были Кара Делевинь и Белла Хадид, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
В своих Instagram девушки поделились совместными черно-белыми кадрами.
После шумного веселья Кайли поделилась с миром тем, что подарили ей близкие. Самый крупный и дорогой подарок преподнес ее бойфренд Трэвис Скотт. Артист подарил Дженнер роскошный автомобиль Rolls Royce стоимостью 235 тысяч долларов.
К слову, на рождение дочери Трэвис также подарил Кайли машину. Тогда он купил любимой Bentley за 1,4 миллиона долларов. Скотт не только щедрый бойфренд, но и отличный отец. Пока звезда реалити хвасталась новым автомобилем, он нянчился с их дочкой Сторми.
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Также Кайли презентовали розовый стол для пинг-понга, ее мама Крис Дженнер подарила огромный кейс для косметики, и еще множество подарков преподнесли имениннице гости.
Кайли Дженнер отметила свой 21-й день рождения в компании сестер, мамы и бойфренда. Чуть позже к ним присоединились и звездные подруги Кайли, среди которых были Кара Делевинь и Белла Хадид, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
В своих Instagram девушки поделились совместными черно-белыми кадрами.
После шумного веселья Кайли поделилась с миром тем, что подарили ей близкие. Самый крупный и дорогой подарок преподнес ее бойфренд Трэвис Скотт. Артист подарил Дженнер роскошный автомобиль Rolls Royce стоимостью 235 тысяч долларов.
К слову, на рождение дочери Трэвис также подарил Кайли машину. Тогда он купил любимой Bentley за 1,4 миллиона долларов. Скотт не только щедрый бойфренд, но и отличный отец. Пока звезда реалити хвасталась новым автомобилем, он нянчился с их дочкой Сторми.
Читайте также: Джим Керри высмеял космические планы Трампа
Также Кайли презентовали розовый стол для пинг-понга, ее мама Крис Дженнер подарила огромный кейс для косметики, и еще множество подарков преподнесли имениннице гости.
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