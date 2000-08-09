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Раздел: Культура  
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Кайли Дженнер показала подаренный Rolls Royce

Кайли Дженнер показала подаренный Rolls Royce Знаменитость получила машину в подарок на день рождения.

Кайли Дженнер отметила свой 21-й день рождения в компании сестер, мамы и бойфренда. Чуть позже к ним присоединились и звездные подруги Кайли, среди которых были Кара Делевинь и Белла Хадид, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

В своих Instagram девушки поделились совместными черно-белыми кадрами.

После шумного веселья Кайли поделилась с миром тем, что подарили ей близкие. Самый крупный и дорогой подарок преподнес ее бойфренд Трэвис Скотт. Артист подарил Дженнер роскошный автомобиль Rolls Royce стоимостью 235 тысяч долларов.

К слову, на рождение дочери Трэвис также подарил Кайли машину. Тогда он купил любимой Bentley за 1,4 миллиона долларов. Скотт не только щедрый бойфренд, но и отличный отец. Пока звезда реалити хвасталась новым автомобилем, он нянчился с их дочкой Сторми.

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Также Кайли презентовали розовый стол для пинг-понга, ее мама Крис Дженнер подарила огромный кейс для косметики, и еще множество подарков преподнесли имениннице гости.

Кайли Дженнер показала подаренный Rolls Royce
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 Теги: Кайли Дженнер, подарок

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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