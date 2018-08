Профессор математики раскрыл главный секрет "The Beatles"

Много лет оставалось загадкой, кто же из легендарных Beatles написал песню «In My Life». Пол Маккартни и Джон Леннон, согласно легенде, одинаково много писали стихов для альбомов группы, и новая статистическая модель, разработанная видным математиков, показала, кто же на самом деле был лидером, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BETA Джон Леннон и Пол МакКартни написали тексты и музыку почти для 200 песен, а Beatles продали сотни миллионов альбомов. Оба музыканта договорились о совместных правах для всех песен, которые они написали, независимо от того, кто же на самом деле автор.Позднее кто-то из них признавался, кто же является создателем того или иного хита, однако некоторые песни остаются под вопросом. В частности, композиция 1965 года «In My Life».Профессор математики Джейсон Браун провел 10 лет, используя статистические расчеты, чтобы вычислить авторство музыкантов. Он использовал специальные фильтры, оценивающие набор слов, и на основе частоты повторов он пришел к выводу, что у Леннона и Маккартни есть уникальные характеристики.Оказалось, что именно Леннон написал «In My Life» и большинство других песен. Статистика показывает, что Маккартни принадлежит 0,18% материала группы.