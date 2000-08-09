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Профессор математики раскрыл главный секрет "The Beatles"
Мужчина провел длительное исследование авторства песен.
Много лет оставалось загадкой, кто же из легендарных Beatles написал песню «In My Life». Пол Маккартни и Джон Леннон, согласно легенде, одинаково много писали стихов для альбомов группы, и новая статистическая модель, разработанная видным математиков, показала, кто же на самом деле был лидером, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BETA.
Джон Леннон и Пол МакКартни написали тексты и музыку почти для 200 песен, а Beatles продали сотни миллионов альбомов. Оба музыканта договорились о совместных правах для всех песен, которые они написали, независимо от того, кто же на самом деле автор.
Позднее кто-то из них признавался, кто же является создателем того или иного хита, однако некоторые песни остаются под вопросом. В частности, композиция 1965 года «In My Life».
Профессор математики Джейсон Браун провел 10 лет, используя статистические расчеты, чтобы вычислить авторство музыкантов. Он использовал специальные фильтры, оценивающие набор слов, и на основе частоты повторов он пришел к выводу, что у Леннона и Маккартни есть уникальные характеристики.
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Оказалось, что именно Леннон написал «In My Life» и большинство других песен. Статистика показывает, что Маккартни принадлежит 0,18% материала группы.
Много лет оставалось загадкой, кто же из легендарных Beatles написал песню «In My Life». Пол Маккартни и Джон Леннон, согласно легенде, одинаково много писали стихов для альбомов группы, и новая статистическая модель, разработанная видным математиков, показала, кто же на самом деле был лидером, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BETA.
Джон Леннон и Пол МакКартни написали тексты и музыку почти для 200 песен, а Beatles продали сотни миллионов альбомов. Оба музыканта договорились о совместных правах для всех песен, которые они написали, независимо от того, кто же на самом деле автор.
Позднее кто-то из них признавался, кто же является создателем того или иного хита, однако некоторые песни остаются под вопросом. В частности, композиция 1965 года «In My Life».
Профессор математики Джейсон Браун провел 10 лет, используя статистические расчеты, чтобы вычислить авторство музыкантов. Он использовал специальные фильтры, оценивающие набор слов, и на основе частоты повторов он пришел к выводу, что у Леннона и Маккартни есть уникальные характеристики.
Читайте также: Кайли Дженнер показала подаренный Rolls Royce
Оказалось, что именно Леннон написал «In My Life» и большинство других песен. Статистика показывает, что Маккартни принадлежит 0,18% материала группы.
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