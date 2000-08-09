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Раздел: Культура  
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Профессор математики раскрыл главный секрет "The Beatles"

Профессор математики раскрыл главный секрет "The Beatles" Мужчина провел длительное исследование авторства песен.

Много лет оставалось загадкой, кто же из легендарных Beatles написал песню «In My Life». Пол Маккартни и Джон Леннон, согласно легенде, одинаково много писали стихов для альбомов группы, и новая статистическая модель, разработанная видным математиков, показала, кто же на самом деле был лидером, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BETA.

Джон Леннон и Пол МакКартни написали тексты и музыку почти для 200 песен, а Beatles продали сотни миллионов альбомов. Оба музыканта договорились о совместных правах для всех песен, которые они написали, независимо от того, кто же на самом деле автор.

Позднее кто-то из них признавался, кто же является создателем того или иного хита, однако некоторые песни остаются под вопросом. В частности, композиция 1965 года «In My Life».

Профессор математики Джейсон Браун провел 10 лет, используя статистические расчеты, чтобы вычислить авторство музыкантов. Он использовал специальные фильтры, оценивающие набор слов, и на основе частоты повторов он пришел к выводу, что у Леннона и Маккартни есть уникальные характеристики.

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Оказалось, что именно Леннон написал «In My Life» и большинство других песен. Статистика показывает, что Маккартни принадлежит 0,18% материала группы.
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 Теги: The Beatles, песни

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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