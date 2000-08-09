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Раздел: Культура  
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Друзья Джейсона Стэтхэма рассказали о скорой свадьбе актера

Друзья Джейсона Стэтхэма рассказали о скорой свадьбе актера По словам инсайдеров, церемония состоится в конце года.

Новость о грядущей свадьбе сообщили друзья Роузи и Джейсона журналистам, однако сами влюбленные от комментариев пока воздержались, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

Сначала гражданские супруги планировали пожениться еще в прошлом году, но отложили запад через рождения сына Джека в июне 2017 года.

Если радостные слухи на этот раз все же не беспочвенны, то грандиозная церемония пройдет в канун Нового года, 31 декабря.

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 Теги: Джейсон Стэтхэм, свадьба

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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