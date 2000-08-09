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Раздел: Культура  
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Актриса удалила аккаунт в Twitter из-за плохих комментариев

Актриса удалила аккаунт в Twitter из-за плохих комментариев Пользователи подвергли Руби Роуз жесткой критике.

Еще в начале августа Роуз получила роль супергероини Бэтвумен, однако многие фанаты критиковали актёрские данные Роуз, а также называли её назначение на роль «слишком очевидным», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.

Актриса напомнила, что не впервые сталкивается с подобными обвинениями: «Не понимаю, откуда берутся высказывания в духе “Руби не лесбиянка, поэтому она не может быть Бэтвумен” ‒ это же самая забавная нелепая вещь, которую я когда-либо читала. Ничего, что я совершила камин-аут лет в 12? А за последние пять лет мне также часто приходилось слышать, что я ”чересчур лесбиянка”. Как вы так резко “переобулись”? Лично я не менялась».

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Руби Роуз впервые появится в образе Бэтвумен этой зимой в новом кроссовере четырёх супергеройских сериалов от канала The CW («Стрелы», «Флэша», «Супергёрл» и «Легенд завтрашнего дня»), а затем её героиня получит отдельное шоу.
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 Теги: Twitter, актриса

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Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
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