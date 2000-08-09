Евровидение-2019 может пройти не в Израиле

Страна не оплатила залог за проведение конкурса.



Израильская телерадиокомпания КАН до сих пор не внесла Европейскому вещательному союзу (EBU) необходимую сумму залога, размером в 12 млн долларов, в качестве финансовой гарантии на проведение конкурса Евровидение, сообщает



Корпорация уведомила премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что если правительство не выплатит необходимую сумму до 14 августа, то конкурс перенесут в другую страну.



Представитель КАН Гиль Омер заявил о том, что вся ответственность за возможный срыв конкурса лежит на министерстве финансов.



Израильское правительство настаивает на том, что корпорация ставит слишком завышенные требования.



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Вещатель установил бюджет конкурса размером в 43 млн долларов. Для сравнения бюджет Евровидения в Швеции был 15 млн, а Украины - около 20. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Израильская телерадиокомпания КАН до сих пор не внесла Европейскому вещательному союзу (EBU) необходимую сумму залога, размером в 12 млн долларов, в качестве финансовой гарантии на проведение конкурса Евровидение, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на JewishNews Корпорация уведомила премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что если правительство не выплатит необходимую сумму до 14 августа, то конкурс перенесут в другую страну.Представитель КАН Гиль Омер заявил о том, что вся ответственность за возможный срыв конкурса лежит на министерстве финансов.Израильское правительство настаивает на том, что корпорация ставит слишком завышенные требования.Вещатель установил бюджет конкурса размером в 43 млн долларов. Для сравнения бюджет Евровидения в Швеции был 15 млн, а Украины - около 20.



