Раздел: Культура
Евровидение-2019 может пройти не в Израиле
Страна не оплатила залог за проведение конкурса.
Израильская телерадиокомпания КАН до сих пор не внесла Европейскому вещательному союзу (EBU) необходимую сумму залога, размером в 12 млн долларов, в качестве финансовой гарантии на проведение конкурса Евровидение, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на JewishNews.
Корпорация уведомила премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что если правительство не выплатит необходимую сумму до 14 августа, то конкурс перенесут в другую страну.
Представитель КАН Гиль Омер заявил о том, что вся ответственность за возможный срыв конкурса лежит на министерстве финансов.
Израильское правительство настаивает на том, что корпорация ставит слишком завышенные требования.
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Вещатель установил бюджет конкурса размером в 43 млн долларов. Для сравнения бюджет Евровидения в Швеции был 15 млн, а Украины - около 20.
Израильская телерадиокомпания КАН до сих пор не внесла Европейскому вещательному союзу (EBU) необходимую сумму залога, размером в 12 млн долларов, в качестве финансовой гарантии на проведение конкурса Евровидение, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на JewishNews.
Корпорация уведомила премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что если правительство не выплатит необходимую сумму до 14 августа, то конкурс перенесут в другую страну.
Представитель КАН Гиль Омер заявил о том, что вся ответственность за возможный срыв конкурса лежит на министерстве финансов.
Израильское правительство настаивает на том, что корпорация ставит слишком завышенные требования.
Читайте также: Актриса удалила аккаунт в Twitter из-за плохих комментариев
Вещатель установил бюджет конкурса размером в 43 млн долларов. Для сравнения бюджет Евровидения в Швеции был 15 млн, а Украины - около 20.
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