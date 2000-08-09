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Раздел: Культура  
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Скандал вокруг Оксаны Марченко: новые подробности

Скандал вокруг Оксаны Марченко: новые подробностиГендиректор 1+1 высказался по поводу участия Оксаны Марченко в "Танцах со звездами".

Генеральный директор телеканала 1+1 Александр Ткаченко поделился своей позицией относительно участия супруги Виктора Медведчука Оксаны Марченко в шоу Танцы со звездами.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

По словам Ткаченко, Медведчук для него "был и остается врагом страны, в которой я живу. Но его жена - за это не отвечает".

Также медиаменеджер подчеркнул, что канал вправе решать, кого приглашать в развлекательное шоу, а кого нет, если это не запрещено законом.

"Запретите торговлю с Россией, совместные проекты в кино и ТВ, - для начала, тогда мы и будем следовать закону. С большим удовольствием, кстати! Потому что не верим в мультикультурные сериалы со страной, которая на нас напала", - написал Ткаченко.

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Что касается публичного заявления коллектива ТСН, который выступил против участия Оксаны Марченко в Танцах, гендиректор телеканала отметил, что журналисты имеют право на свое мнение.
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 Теги: Оксана Марченко, скандал

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Сегодня, 09:39 » Автор: Ирина Шевченко
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