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Раздел: Культура  
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51-летняя Ольга Сумская показала, как выглядела в молодости

51-летняя Ольга Сумская показала, как выглядела в молодости51-летняя Ольга Сумская показала, как выглядела в молодостиАктриса поразила архивным фото 30-летней давности.

Профиль Ольги Сумской в ​​Instagram - это источник, в котором можно найти невероятно атмосферные фото украинского кинематографа и актеров 90-х.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на lux.fm.

Так, недавно актриса нашла снимок обложки журнала "Новости киноэкрана» 1987 года выпуска. На этом фото Ольга Сумская позирует вместе со своей старшей сестрой, актрисой Натальей Сумской.

Поклонники сразу засыпали ностальгический пост трогательными комментариями о красоте Сумских.

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Несмотря на этот кадр кажется, что у звездных сестер есть какой-то секрет молодости, ведь и 51-летняя Ольга и 62-летняя Наталья в свои годы выглядят не менее харизматично, чем в юности, а их красота с возрастом не увядает.

51-летняя Ольга Сумская показала, как выглядела в молодости
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 Теги: Ольга Сумская, в молодости

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Сегодня, 11:35 » Автор: Ирина Шевченко
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