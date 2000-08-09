» » Ирина Шейк удивила экстравагантным нарядом
Раздел: Культура  
0

Ирина Шейк удивила экстравагантным нарядом

Ирина Шейк удивила экстравагантным нарядомСупермодель отдохнула на вечеринке.

Ирина Шейк в выходные посетили громкую вечеринку на Ибице и поделилась со своими поклонниками в Instagram несколькими кадрами с мероприятия.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Все гости мероприятия были одеты в металлические костюмы. На Ирине, например, было миниатюрное золоте платье с глубоким вырезом на декольте выполнено из металлических перьев.

К наряду девушка подобрала блестящие ботильоны, а также собрала волосы в пучок и сделала почти незаметный макияж. На одном из снимков модель запечатлена с дизайнером Риккардо Тиши.

Читайте также: Клип украинских комиков стал новым хитом Сети. Видео

Кстати, выглядит Шейк несколько уставшей. Видимо, совмещать материнство и ночные тусовки крайне непросто.

Ирина Шейк удивила экстравагантным нарядом
Ирина Шейк удивила экстравагантным нарядом
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Ирина Шейк, откровенный наряд

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:57 » Автор: Ирина Шевченко
     259
     0

Похожие новости по теме

Ирина Шейк поделилась экстравагантным кадром из личного архива Ирина Шейк поделилась экстравагантным кадром из личного архива

Топ-модель смогла обнаружить необычное фото в своих архивах.

Обворожительная Ирина Шейк удивила откровенным нарядом Обворожительная Ирина Шейк удивила откровенным нарядом

Супермодель вышла в свет в прозрачном платье.

Ирина Шейк похвасталась пышными формами в откровенном платье Ирина Шейк похвасталась пышными формами в откровенном платье

Супермодель показала раритетное фото.

Ирина Шейк сразила наповал глубоким декольте Ирина Шейк сразила наповал глубоким декольте

Благодаря смелому декольте Шейк приковала к себе особое внимание.

Ирина Шейк поразила публику глубоким декольте Ирина Шейк поразила публику глубоким декольте

Модель сразила наповал откровенным нарядом.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх