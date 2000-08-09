Раздел: Культура
Ирина Шейк удивила экстравагантным нарядом
Супермодель отдохнула на вечеринке.
Ирина Шейк в выходные посетили громкую вечеринку на Ибице и поделилась со своими поклонниками в Instagram несколькими кадрами с мероприятия.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Все гости мероприятия были одеты в металлические костюмы. На Ирине, например, было миниатюрное золоте платье с глубоким вырезом на декольте выполнено из металлических перьев.
К наряду девушка подобрала блестящие ботильоны, а также собрала волосы в пучок и сделала почти незаметный макияж. На одном из снимков модель запечатлена с дизайнером Риккардо Тиши.
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Кстати, выглядит Шейк несколько уставшей. Видимо, совмещать материнство и ночные тусовки крайне непросто.
Ирина Шейк в выходные посетили громкую вечеринку на Ибице и поделилась со своими поклонниками в Instagram несколькими кадрами с мероприятия.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Все гости мероприятия были одеты в металлические костюмы. На Ирине, например, было миниатюрное золоте платье с глубоким вырезом на декольте выполнено из металлических перьев.
К наряду девушка подобрала блестящие ботильоны, а также собрала волосы в пучок и сделала почти незаметный макияж. На одном из снимков модель запечатлена с дизайнером Риккардо Тиши.
Читайте также: Клип украинских комиков стал новым хитом Сети. Видео
Кстати, выглядит Шейк несколько уставшей. Видимо, совмещать материнство и ночные тусовки крайне непросто.
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