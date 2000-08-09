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Раздел: Культура  
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Маша Ефросинина порадовала трогательным семейным снимком

Маша Ефросинина порадовала трогательным семейным снимкомСнимок телеведущей уже покорил сеть.

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина показала фанатам новое трогательное фото с семейного отдыха.

Соответствующий кадр она опубликовала на своей странице в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

"На первый взгляд может показаться, что мы разбрасываемся Александром. Но увы…Александр разбрасывается собой сам", - сказала она.

Обратим внимание, что кадр уже набрал около 40 тысяч лайков и более сотни комментариев.

"Классные. Очень скучаю по вам", - сказала пользователь Екатерина Самченко.

"Как же вы классные. А ваш Александр – это вообще нечто. Очень позитивный мальчик", - подчеркнула юзер Наталья.

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"Детки очень любят так делать. Вы очень хорошая семья", - уточнила пользователь "Будуар".

Маша Ефросинина порадовала трогательным семейным снимком
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 Теги: Маша Ефросинина, семейное фото

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Сегодня, 14:47 » Автор: Ирина Шевченко
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