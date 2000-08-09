Раздел: Культура
Маша Ефросинина порадовала трогательным семейным снимком
Снимок телеведущей уже покорил сеть.
Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина показала фанатам новое трогательное фото с семейного отдыха.
Соответствующий кадр она опубликовала на своей странице в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
"На первый взгляд может показаться, что мы разбрасываемся Александром. Но увы…Александр разбрасывается собой сам", - сказала она.
Обратим внимание, что кадр уже набрал около 40 тысяч лайков и более сотни комментариев.
"Классные. Очень скучаю по вам", - сказала пользователь Екатерина Самченко.
"Как же вы классные. А ваш Александр – это вообще нечто. Очень позитивный мальчик", - подчеркнула юзер Наталья.
Читайте также: София Ротару порадовала трогательным семейным снимком
"Детки очень любят так делать. Вы очень хорошая семья", - уточнила пользователь "Будуар".
Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина показала фанатам новое трогательное фото с семейного отдыха.
Соответствующий кадр она опубликовала на своей странице в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
"На первый взгляд может показаться, что мы разбрасываемся Александром. Но увы…Александр разбрасывается собой сам", - сказала она.
Обратим внимание, что кадр уже набрал около 40 тысяч лайков и более сотни комментариев.
"Классные. Очень скучаю по вам", - сказала пользователь Екатерина Самченко.
"Как же вы классные. А ваш Александр – это вообще нечто. Очень позитивный мальчик", - подчеркнула юзер Наталья.
Читайте также: София Ротару порадовала трогательным семейным снимком
"Детки очень любят так делать. Вы очень хорошая семья", - уточнила пользователь "Будуар".
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