» » Надя Дорофеева удивила нарядом
Раздел: Культура  
0

Надя Дорофеева удивила нарядом

Надя Дорофеева удивила нарядомНовое фото Нади Дорофеевой раскритиковали в сети.

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева выложила с Сеть фотографию в необычном наряде.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Униан.

Читайте также: Надя Дорофеева восхитила нарядом с глубоким декольте

За час фото в Instagram собрало более 90 тысяч лайков. На фото Дорофеева позирует в образе со съемок совместного с Монатиком клипа на песню "Глубоко" - певица одета в белые лосины и оверсайз блузу.

Надя Дорофеева удивила нарядом
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:11 » Автор: Ирина Шевченко
     1580
     0

Похожие новости по теме

Надя Дорофеева похвасталась стройными ногами в пикантном наряде Надя Дорофеева похвасталась стройными ногами в пикантном наряде

Звезда удивила поклонников необычным образом.

Надя Дорофеева выложила в Сеть откровенное фото Надя Дорофеева выложила в Сеть откровенное фото

Солистка "Время и Стекло" сфотографировалась ночью в бассейне.

Надя Дорофеева расстроила фанатов Надя Дорофеева расстроила фанатов

Поклонники на концерте Скриптонита ожидали общую песню с Надей Дорофеевой

Надя Дорофеева удивила публику откровенным снимком Надя Дорофеева удивила публику откровенным снимком

Солистка группы "Время и Стекло" сделала селфи в бюстгальтере.

Надя Дорофеева покорила сердца фанатов откровенным нарядом Надя Дорофеева покорила сердца фанатов откровенным нарядом

Участница группы «Время и Стекло» опубликовала новое фото со съемок клипа на песню «404».

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх