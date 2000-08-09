Раздел: Культура
Надя Дорофеева удивила нарядом
Новое фото Нади Дорофеевой раскритиковали в сети.
Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева выложила с Сеть фотографию в необычном наряде.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Униан.
Читайте также: Надя Дорофеева восхитила нарядом с глубоким декольте
За час фото в Instagram собрало более 90 тысяч лайков. На фото Дорофеева позирует в образе со съемок совместного с Монатиком клипа на песню "Глубоко" - певица одета в белые лосины и оверсайз блузу.
Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева выложила с Сеть фотографию в необычном наряде.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Униан.
Читайте также: Надя Дорофеева восхитила нарядом с глубоким декольте
За час фото в Instagram собрало более 90 тысяч лайков. На фото Дорофеева позирует в образе со съемок совместного с Монатиком клипа на песню "Глубоко" - певица одета в белые лосины и оверсайз блузу.
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