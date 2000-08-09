Раздел: Культура
В Литве захотели запретить Тимати
Тимати поддерживает аннексию Крыма.
Рэпер Тимати может стать персоной нон грата в Литве. С соответствующей инициативой выступил депутат местного парламента Лауринас Касчюнас, которого цитирует пресс-служба литовского Сейма.
Об этом пишет Хроника.инфо.
По словам члена фракции «Союз Отечества - Христианские демократы Литвы», Тимур Юнусов, более известный как Тимати, «особенно тесно» связан с президентом России Владимиром Путиным, ко дню рождения которого даже сочинил песню «Лучший друг».
По этой причине, а также из-за того, что Тимати поддерживает аннексию Крыма, парламентарий обратился в Министерство иностранных дел Литвы с требованием признать российского рэпера «нежелательным лицом».
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Касчюнас напомнил, что по тем же причинам ранее призывал литовский МИД признать таковым и певца Филиппа Киркорова, однако не был услышан. Депутат отметил, что уже после этого, во время выборов президента России 2018 года, Киркоров активно призывал голосовать за Путина.
По словам Касчюнаса, непринятие его инициативы относительно Киркорова было «ошибкой», которую не следует повторять с Тимати.
Рэпер Тимати может стать персоной нон грата в Литве. С соответствующей инициативой выступил депутат местного парламента Лауринас Касчюнас, которого цитирует пресс-служба литовского Сейма.
Об этом пишет Хроника.инфо.
По словам члена фракции «Союз Отечества - Христианские демократы Литвы», Тимур Юнусов, более известный как Тимати, «особенно тесно» связан с президентом России Владимиром Путиным, ко дню рождения которого даже сочинил песню «Лучший друг».
По этой причине, а также из-за того, что Тимати поддерживает аннексию Крыма, парламентарий обратился в Министерство иностранных дел Литвы с требованием признать российского рэпера «нежелательным лицом».
Читайте также: В Литве георгиевскую ленту хотят отнести к запрещенной символике
Касчюнас напомнил, что по тем же причинам ранее призывал литовский МИД признать таковым и певца Филиппа Киркорова, однако не был услышан. Депутат отметил, что уже после этого, во время выборов президента России 2018 года, Киркоров активно призывал голосовать за Путина.
По словам Касчюнаса, непринятие его инициативы относительно Киркорова было «ошибкой», которую не следует повторять с Тимати.
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