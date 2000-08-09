» » В Литве захотели запретить Тимати 
Раздел: Культура  
0

В Литве захотели запретить Тимати 

В Литве захотели запретить Тимати  Тимати поддерживает аннексию Крыма.

Рэпер Тимати может стать персоной нон грата в Литве. С соответствующей инициативой выступил депутат местного парламента Лауринас Касчюнас, которого цитирует пресс-служба литовского Сейма.

Об этом пишет Хроника.инфо.

По словам члена фракции «Союз Отечества - Христианские демократы Литвы», Тимур Юнусов, более известный как Тимати, «особенно тесно» связан с президентом России Владимиром Путиным, ко дню рождения которого даже сочинил песню «Лучший друг».

По этой причине, а также из-за того, что Тимати поддерживает аннексию Крыма, парламентарий обратился в Министерство иностранных дел Литвы с требованием признать российского рэпера «нежелательным лицом».

Читайте также: В Литве георгиевскую ленту хотят отнести к запрещенной символике

Касчюнас напомнил, что по тем же причинам ранее призывал литовский МИД признать таковым и певца Филиппа Киркорова, однако не был услышан. Депутат отметил, что уже после этого, во время выборов президента России 2018 года, Киркоров активно призывал голосовать за Путина.

По словам Касчюнаса, непринятие его инициативы относительно Киркорова было «ошибкой», которую не следует повторять с Тимати.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Тимати, Литва

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:24 » Автор: Едгар Букмирза
     125
     0

Похожие новости по теме

Популярного российского певца госпитализировали в Москве Популярного российского певца госпитализировали в Москве

У Тимати нет острых проблем со здоровьем, артист находится на плановом обследовании.

Концерты Тимати запретили в Литве Концерты Тимати запретили в Литве

В Литве запретили творчество Тимати.

В Киеве отменили концерт Тимати из-за Лорак В Киеве отменили концерт Тимати из-за Лорак

Тимати откровенно поддерживает политику российского президента Владимира Путина.

Тимати пошел на конфликт с Киркоровым Тимати пошел на конфликт с Киркоровым

Рэпер обвинил Филиппа в пропаганде гомосексуализма.

Тимати впервые показал дочку Алису Тимати впервые показал дочку Алису

Рэпер с удовольствием исполняет родительские обязанности.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх