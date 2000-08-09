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Раздел: Культура  
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Идрис Эльба может стать следующим Бондом

Идрис Эльба может стать следующим БондомАктер устроил шум в сети.

Британский актер Идрис Эльба в воскресенье опубликовал селфи, подписав его пародией на знаменитую шпионскую фразу: «Меня зовут Эльба, Идрис Эльба».

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на multikino.com.

Впрочем, после нескольких часов мгновенных слухов в сети, сам актер решил «сбавить обороты» и опубликовал еще один твит: «Не верьте ШУМИХЕ...».

Впрочем, возможно эту новость стоит запомнить?

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Еще год назад первой слухи о том, что следующий агент 007 будет темнокожим, запустила продюсер бондианы Барбара Брокколи, заявившая в ходе обсуждения с режиссером Антуаном Фукуа, что пришло время принципиально нового агента, «из меньшинств». И скорее всего, эту историческую миссию возьмет на себя именно Эльба.
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 Теги: Идрис Эльба, Бонд

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Вчера, 23:46 » Автор: Едгар Букмирза
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