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Раздел: Культура  
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Мэрайя Кери изменилась до неузнаваемости

Мэрайя Кери изменилась до неузнаваемости Певица значительно похудела.

Мэрайя Кери почти всю свою жизнь борется с лишними килограммами. Певица, сделавшая специальную операцию на желудке, не прекращает худеть и удивлять нас своим преображением, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

В последнее время почти никто не сомневается, что сейчас Мэрайя Кери выглядит лучше, чем в молодости. Все дело в том, что в прошлом году вес звезды достиг критической отметки в 120 килограммов. После этого певица решила взять себя в руки и отправилась в одну из лучших клиник Беверли-Хиллз, чтобы провести операцию по уменьшению размера желудка.

Результат не заставил себя ждать. Всего через несколько месяцев после хирургического вмешательства, Мэрайя щеголяла в обтягивающих платьях, подчеркивающих ее изменившуюся фигуру.

Судя по всему, Кери вовсе не собирается останавливаться на достигнутом. Недавно она выложила в Инстаграм фото, на котором ее с трудом узнали даже самые преданные фанаты.

В кадре певица позировала вместе со своим возлюбленным Брайаном Танакой на яхте. Судя по всему, влюбленные весело провели уикэнд.

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«Теперь она выглядит как настоящая королева», «Хорошо, что наконец взяла себя в руки», «Я не сразу поняла, что это она», «Стала очень стройной», «Похудела и сразу стала выглядеть моложе», - принялись обсуждать снимок Кери интернет-пользователи.

Мэрайя Кери изменилась до неузнаваемости
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 Теги: Мэрайя Кери, похудение

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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