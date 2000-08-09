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Раздел: Культура  
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Лера Кудрявцева родила второго ребенка

Лера Кудрявцева родила второго ребенка Ведущая показала снимок ножки дочери в социальной сети.

47-летняя Лера Кудрявцева во второй раз стала мамой: телеведущая родила своему супругу, 30-летнему хоккеисту Игорю Макарову, дочь. Об этом сообщила сама звезда, опубликовав трогательный снимок ножки новорожденной малышки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.

Примечательно, что на протяжении всей беременности Кудрявцева практически не появлялась на публике с округлившимся животиком и не публиковала фотографии. Интриговал поклонников лишь муж Леры, показывая в своем Instagram снимки беременной супруги.

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Напомним, для телеведущей дочь стала уже вторым ребенком, а вот для Игоря малышка - первенец.

Лера Кудрявцева родила второго ребенка
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 Теги: Лера Кудрявцева, ребенок

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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