Раздел: Культура
Лера Кудрявцева родила второго ребенка
Ведущая показала снимок ножки дочери в социальной сети.
47-летняя Лера Кудрявцева во второй раз стала мамой: телеведущая родила своему супругу, 30-летнему хоккеисту Игорю Макарову, дочь. Об этом сообщила сама звезда, опубликовав трогательный снимок ножки новорожденной малышки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Примечательно, что на протяжении всей беременности Кудрявцева практически не появлялась на публике с округлившимся животиком и не публиковала фотографии. Интриговал поклонников лишь муж Леры, показывая в своем Instagram снимки беременной супруги.
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Напомним, для телеведущей дочь стала уже вторым ребенком, а вот для Игоря малышка - первенец.
47-летняя Лера Кудрявцева во второй раз стала мамой: телеведущая родила своему супругу, 30-летнему хоккеисту Игорю Макарову, дочь. Об этом сообщила сама звезда, опубликовав трогательный снимок ножки новорожденной малышки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Примечательно, что на протяжении всей беременности Кудрявцева практически не появлялась на публике с округлившимся животиком и не публиковала фотографии. Интриговал поклонников лишь муж Леры, показывая в своем Instagram снимки беременной супруги.
Читайте также: Мэрайя Кери изменилась до неузнаваемости
Напомним, для телеведущей дочь стала уже вторым ребенком, а вот для Игоря малышка - первенец.
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