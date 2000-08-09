Раздел: Культура
Тина Кароль впервые снялась в большом кино
Певица призналась, что съемки были уже мечтой.
За кулисами праздничного шоу «З Днем народження, Україно!», которое канал «Украина» покажет 24 августа, одна из самых популярных певиц страны Тина Кароль призналась, что сыграть в кино было ее большой мечтой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Поп-дива Тина Кароль сделала потрясающую певческую карьеру. Однако, оказывается, есть у нее очень сокровенная мечта – попробовать себя в кино. Недавно артистка уже сделала первый шаг к ней – снялась в короткометражной ленте «Бывшие».
«Я мечтаю об огромном кино. Говорю «огромное», потому что для меня это очень большая мечта. И мне открыли путь к ней – пригласили на пробы к фильму «Бывшие». Там я была именно актрисой, а не Тиной Кароль, просто девушкой, которая мечтает сыграть в кино. Я действительно прошла кастинг и после него меня утвердили на роль. Невероятно благодарна за эту возможность», – рассказала Тина.
Читайте также: Мэрайя Кери изменилась до неузнаваемости
Впрочем, по словам Тины, она очень переживает из-за предстоящей премьеры: «Бывшие» – это некая психологическая драма, даже немного странная. Но мне кажется, что получится классно. Там у меня небольшой эпизод, и я попыталась сделать все, что было в моих силах. Посмотрим! Очень боюсь премьеры», – призналась Кароль.
За кулисами праздничного шоу «З Днем народження, Україно!», которое канал «Украина» покажет 24 августа, одна из самых популярных певиц страны Тина Кароль призналась, что сыграть в кино было ее большой мечтой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Поп-дива Тина Кароль сделала потрясающую певческую карьеру. Однако, оказывается, есть у нее очень сокровенная мечта – попробовать себя в кино. Недавно артистка уже сделала первый шаг к ней – снялась в короткометражной ленте «Бывшие».
«Я мечтаю об огромном кино. Говорю «огромное», потому что для меня это очень большая мечта. И мне открыли путь к ней – пригласили на пробы к фильму «Бывшие». Там я была именно актрисой, а не Тиной Кароль, просто девушкой, которая мечтает сыграть в кино. Я действительно прошла кастинг и после него меня утвердили на роль. Невероятно благодарна за эту возможность», – рассказала Тина.
Читайте также: Мэрайя Кери изменилась до неузнаваемости
Впрочем, по словам Тины, она очень переживает из-за предстоящей премьеры: «Бывшие» – это некая психологическая драма, даже немного странная. Но мне кажется, что получится классно. Там у меня небольшой эпизод, и я попыталась сделать все, что было в моих силах. Посмотрим! Очень боюсь премьеры», – призналась Кароль.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
403
0
Также советуем посмотреть
- Забавные фотки водителей, переборщивших с автотюнингом
- Фотки «счастливчиков», для которых понедельник явно не задался
- Прикольные фотки, сделанные в нужный момент
- Хозяева этих собак показали, как весело живется их питомцам
- Прикольные фотки людей, знающих толк в самоиронии
- Художник забавными комиксами показал, как со временем меняются отношения
- Собака покорила Twitter, предотвратив стычку котов
- F-16 над Татрами
- Сергей Елкин высмеял обвал рубля карикатурой
- Кучма – это мы
- «Охота» британки на призраков увенчалась успехом
- США: дело «серого кардинала»
- Все натуральное: на Тернопольщине для коз устроили конкурс красоты
- Объединенные силы начали строить укрепления на Донбассе
- Фильм о Стусе: молчание ягнят
- Переутомились: в Польше весь отдел полиции отправился на больничный
- Про підготовку ДРГ бойовиків
- Спасатели предупредили украинцев о чрезвычайном уровне пожарной опасности
- Марченко не просто кума двух одиозных персонажей
- Астронавт NASA красочно описал встречу с «инопланетянином»
- Забудьте слово «президент» – Путин не президент
- Умора: шведским коровам разрешили ходить на нудистский пляж
- Путин загнан в угол
- Украинские военные рассказали, как готовятся противостоять россиянам
- В PayPal лабрадора приняли за террориста
- 17 больных прокуроров – это сильнее, чем Фауст
- Українці пролонгують мандат довіри до Порошенка
- Французы "заставили" ворон убирать территорию
- Заоблачные зарплаты госчиновников конкурируют с масштабами их взяток
- В Сети высмеяли сюжет росСМИ о выборах в Украине
Оставьте свой комментарий