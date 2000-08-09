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Тина Кароль впервые снялась в большом кино

Тина Кароль впервые снялась в большом кино Певица призналась, что съемки были уже мечтой.

За кулисами праздничного шоу «З Днем народження, Україно!», которое канал «Украина» покажет 24 августа, одна из самых популярных певиц страны Тина Кароль призналась, что сыграть в кино было ее большой мечтой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Поп-дива Тина Кароль сделала потрясающую певческую карьеру. Однако, оказывается, есть у нее очень сокровенная мечта – попробовать себя в кино. Недавно артистка уже сделала первый шаг к ней – снялась в короткометражной ленте «Бывшие».

«Я мечтаю об огромном кино. Говорю «огромное», потому что для меня это очень большая мечта. И мне открыли путь к ней – пригласили на пробы к фильму «Бывшие». Там я была именно актрисой, а не Тиной Кароль, просто девушкой, которая мечтает сыграть в кино. Я действительно прошла кастинг и после него меня утвердили на роль. Невероятно благодарна за эту возможность», – рассказала Тина.

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Впрочем, по словам Тины, она очень переживает из-за предстоящей премьеры: «Бывшие» – это некая психологическая драма, даже немного странная. Но мне кажется, что получится классно. Там у меня небольшой эпизод, и я попыталась сделать все, что было в моих силах. Посмотрим! Очень боюсь премьеры», – призналась Кароль.
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 Теги: Тина Кароль, кино

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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