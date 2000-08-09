Раздел: Культура
"The Simpsons" и "Family Guy" получат полнометражные версии
На данный момент ведется работа по экранизации мультсериалов.
Сообщается, что в компании работают над второй частью «Симсонов» (The Simpsons), создают полнометражку «Гриффинов» (Family Guy) и «Закусочную Боба» (Bob´s Burgers). К сожалению, порог готовности иллюстрационных работ не разглашают, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Главный исполнительный директор Fox отмечает, что главы компании планируют пересмотреть стандартный подход к анимационному направлению, так как в скором времени вместо DreamWorks Animation намерены сотрудничать в новыми партнерами.
Виной всему приобретение анимационной компании гигантами ТВ Comcast, которые заключили контракт в начале августа. DreamWorks Animation хотят использовать для своего блага.
Отменить мультипликационные работы могут из-за того, что совсем недавно 20th Century Fox купил Disney. Новые руководители намерены полностью пересмотреть все наброски Fox.
Читайте также: Лера Кудрявцева родила второго ребенка
Если верить словам продюсера и режиссера «Симпсоны в кино», то анимационные работы находится на начальной стадии.
Сообщается, что в компании работают над второй частью «Симсонов» (The Simpsons), создают полнометражку «Гриффинов» (Family Guy) и «Закусочную Боба» (Bob´s Burgers). К сожалению, порог готовности иллюстрационных работ не разглашают, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Главный исполнительный директор Fox отмечает, что главы компании планируют пересмотреть стандартный подход к анимационному направлению, так как в скором времени вместо DreamWorks Animation намерены сотрудничать в новыми партнерами.
Виной всему приобретение анимационной компании гигантами ТВ Comcast, которые заключили контракт в начале августа. DreamWorks Animation хотят использовать для своего блага.
Отменить мультипликационные работы могут из-за того, что совсем недавно 20th Century Fox купил Disney. Новые руководители намерены полностью пересмотреть все наброски Fox.
Читайте также: Лера Кудрявцева родила второго ребенка
Если верить словам продюсера и режиссера «Симпсоны в кино», то анимационные работы находится на начальной стадии.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
162
0
Также советуем посмотреть
- Забавные фотки водителей, переборщивших с автотюнингом
- Фотки «счастливчиков», для которых понедельник явно не задался
- Прикольные фотки, сделанные в нужный момент
- Хозяева этих собак показали, как весело живется их питомцам
- Прикольные фотки людей, знающих толк в самоиронии
- Художник забавными комиксами показал, как со временем меняются отношения
- Собака покорила Twitter, предотвратив стычку котов
- F-16 над Татрами
- Сергей Елкин высмеял обвал рубля карикатурой
- Кучма – это мы
- «Охота» британки на призраков увенчалась успехом
- США: дело «серого кардинала»
- Все натуральное: на Тернопольщине для коз устроили конкурс красоты
- Объединенные силы начали строить укрепления на Донбассе
- Фильм о Стусе: молчание ягнят
- Переутомились: в Польше весь отдел полиции отправился на больничный
- Про підготовку ДРГ бойовиків
- Спасатели предупредили украинцев о чрезвычайном уровне пожарной опасности
- Марченко не просто кума двух одиозных персонажей
- Астронавт NASA красочно описал встречу с «инопланетянином»
- Забудьте слово «президент» – Путин не президент
- Умора: шведским коровам разрешили ходить на нудистский пляж
- Путин загнан в угол
- Украинские военные рассказали, как готовятся противостоять россиянам
- В PayPal лабрадора приняли за террориста
- 17 больных прокуроров – это сильнее, чем Фауст
- Українці пролонгують мандат довіри до Порошенка
- Французы "заставили" ворон убирать территорию
- Заоблачные зарплаты госчиновников конкурируют с масштабами их взяток
- В Сети высмеяли сюжет росСМИ о выборах в Украине
Оставьте свой комментарий