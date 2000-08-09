"The Simpsons" и "Family Guy" получат полнометражные версии

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Известная российская телеведущая и светская львица Лера Кудрявцева совсем недавно вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова. Как и любому спортсмену, который занимается спортом профессионально, Игорю необходимо хорошо и правильно питаться. Телеведущая приняла решение взять ситуацию в свои руки, отказавшись от посещения