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Раздел: Культура  
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"The Simpsons" и "Family Guy" получат полнометражные версии

"The Simpsons" и "Family Guy" получат полнометражные версии На данный момент ведется работа по экранизации мультсериалов.

Сообщается, что в компании работают над второй частью «Симсонов» (The Simpsons), создают полнометражку «Гриффинов» (Family Guy) и «Закусочную Боба» (Bob´s Burgers). К сожалению, порог готовности иллюстрационных работ не разглашают, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Главный исполнительный директор Fox отмечает, что главы компании планируют пересмотреть стандартный подход к анимационному направлению, так как в скором времени вместо DreamWorks Animation намерены сотрудничать в новыми партнерами.

Виной всему приобретение анимационной компании гигантами ТВ Comcast, которые заключили контракт в начале августа. DreamWorks Animation хотят использовать для своего блага.

Отменить мультипликационные работы могут из-за того, что совсем недавно 20th Century Fox купил Disney. Новые руководители намерены полностью пересмотреть все наброски Fox.

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Если верить словам продюсера и режиссера «Симпсоны в кино», то анимационные работы находится на начальной стадии.
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 Теги: Симпсоны, Гриффины

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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