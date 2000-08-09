Катя Осадчая сфотографировалась в купальнике

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Катя Осадчая отправила сына в школу, а сама поехала встречать бархатный сезон на море в Одессу.

Екатерина Оадчая, постоянная ведущая популярной программы «Светская жизнь», в этот раз сама попала в ленту новостей про шоу-бизнес.