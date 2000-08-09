Раздел: Культура
Катя Осадчая сфотографировалась в купальнике
Ведущая поделилась эмоциями от плаванья по Коринфскому каналу.
Светская львица Катя Осадчая продолжает баловать своих поклонников яркими фотографиями с отдыха в Греции. До этого Осадчая с мужем Юрием Горбуновым прокатились на яхте по Коринфскому заливу. Тогда телеведущий нежно приобнял свою звездную супругу и написал: "Держу, чтобы ветром не унесло", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
На этом морские прогулки Горбунова и Осадчей не закончились. Не так давно несменная ведущая программы "Світське життя" опубликовала на своей instagram-страничке новые фото, на которых ведущая позирует в полный рост в очень ярком желтом купальнике с открытыми плечами, декорированном нарядными воланами.
При этом фото было сделано в уникальном Коринфском канале в Греции, соединяющий залив Сароникос Эгейского и Коринфский залив Ионического моря.
"В мире столько удивительных мест! Коринфский канал прорыт еще в 19 веке, соединяет Эгейское и Ионическое моря. Длина 7 км, от масштаба перехватывает дыхание", - поделилась своими эмоциями Осадчая.
Подписчики телеведущей поспешили отметить, что их любимица выглядит на "отлично" - подтянутая фигура, стильный купальник, да и сама Катя улыбается и "светится" от счастья.
Также многие подчеркнули, что загар Осадчей к лицу.
Хотя интересно, что ранее Осадчая писала, что не позволяет себе делать во время отдыха. И вот среди одного из пунктов говорилось, что Осадчая старается не загорать.
"Какая стильная красотка!" - восторгается dollymall.
"Катюша, ти вже така "чорна"! - улыбается olga_martizia.
"Купальник - восторг", - подчеркивает getmanmarina20.
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"Красивое место и красивый купальник", - пишет pavlenko3334.
"Дуже гарна Катерина", - отмечает i._kostenkova.
"Идеальная фигурка", - восхищается ggnutova.
Светская львица Катя Осадчая продолжает баловать своих поклонников яркими фотографиями с отдыха в Греции. До этого Осадчая с мужем Юрием Горбуновым прокатились на яхте по Коринфскому заливу. Тогда телеведущий нежно приобнял свою звездную супругу и написал: "Держу, чтобы ветром не унесло", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
На этом морские прогулки Горбунова и Осадчей не закончились. Не так давно несменная ведущая программы "Світське життя" опубликовала на своей instagram-страничке новые фото, на которых ведущая позирует в полный рост в очень ярком желтом купальнике с открытыми плечами, декорированном нарядными воланами.
При этом фото было сделано в уникальном Коринфском канале в Греции, соединяющий залив Сароникос Эгейского и Коринфский залив Ионического моря.
"В мире столько удивительных мест! Коринфский канал прорыт еще в 19 веке, соединяет Эгейское и Ионическое моря. Длина 7 км, от масштаба перехватывает дыхание", - поделилась своими эмоциями Осадчая.
Подписчики телеведущей поспешили отметить, что их любимица выглядит на "отлично" - подтянутая фигура, стильный купальник, да и сама Катя улыбается и "светится" от счастья.
Также многие подчеркнули, что загар Осадчей к лицу.
Хотя интересно, что ранее Осадчая писала, что не позволяет себе делать во время отдыха. И вот среди одного из пунктов говорилось, что Осадчая старается не загорать.
"Какая стильная красотка!" - восторгается dollymall.
"Катюша, ти вже така "чорна"! - улыбается olga_martizia.
"Купальник - восторг", - подчеркивает getmanmarina20.
Читайте также: Тина Кароль впервые снялась в большом кино
"Красивое место и красивый купальник", - пишет pavlenko3334.
"Дуже гарна Катерина", - отмечает i._kostenkova.
"Идеальная фигурка", - восхищается ggnutova.
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