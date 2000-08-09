» » Надежда Мейхер восхитила образом роковой соблазнительницы
Раздел: Культура  
0

Надежда Мейхер восхитила образом роковой соблазнительницы

Надежда Мейхер восхитила образом роковой соблазнительницыПевица недавно вернулась из отпуска и уже активно приступила к своей творческой работе.

Чтобы настроить себя на рабочий лад, Надежда посетила косметолога, привела себя в порядок, а теперь публикует для своих подписчиков мотивационные снимки, рассказывая, как они ее вдохновляют на работу.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

"В каких только локациях мы не проводили фотосессии))) кроме стандартных студийных. Леса, луга, коридоры, подвалы, рестораны, квартиры, на дорогах)), street style, промзоны, крыши... И все для того, чтобы в моменты поиска и творения рождались новые идеи, мысли, чувства...", - написала в подписи к снимку звезда.

Читайте также: Даша Астафьева похвасталась пышной грудью

На фото Надя запечатлена в черном обтягивающем фигуру платье с глубоким декольте и с чокером на шее. Она позирует лежа на парапете одной из крыш города. Выглядит звезда, как всегда, сексуально, и это далеко не единственное фото, на котором Мейхер так привлекательна и откровенна.

Надежда Мейхер восхитила образом роковой соблазнительницы
Надежда Мейхер восхитила образом роковой соблазнительницы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Надежда Мейхер, откровенный образ

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:47 » Автор: Ирина Шевченко
     1945
     0

Похожие новости по теме

Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью

Звезда надела слишком обтягивающую майку.

Надежда Мейхер поразила образом роковой соблазнительницы Надежда Мейхер поразила образом роковой соблазнительницы

Звезда опубликовала в личном микроблоге новый снимок.

Надежда Мейхер порадовала глубоким декольте Надежда Мейхер порадовала глубоким декольте

Надежда Мейхер опубликовала новый снимок в личном микроблоге.

Надежда Мейхер поразила образом роковой соблазнительницы Надежда Мейхер поразила образом роковой соблазнительницы

Певица продолжает радовать поклонников пикантными снимками.

Надежда Мейхер восхитила образом роковой соблазнительницы Надежда Мейхер восхитила образом роковой соблазнительницы

Певица похвасталась соблазнительными формами в облегающем платье.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх