Раздел: Культура
Надежда Мейхер восхитила образом роковой соблазнительницы
Певица недавно вернулась из отпуска и уже активно приступила к своей творческой работе.
Чтобы настроить себя на рабочий лад, Надежда посетила косметолога, привела себя в порядок, а теперь публикует для своих подписчиков мотивационные снимки, рассказывая, как они ее вдохновляют на работу.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
"В каких только локациях мы не проводили фотосессии))) кроме стандартных студийных. Леса, луга, коридоры, подвалы, рестораны, квартиры, на дорогах)), street style, промзоны, крыши... И все для того, чтобы в моменты поиска и творения рождались новые идеи, мысли, чувства...", - написала в подписи к снимку звезда.
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На фото Надя запечатлена в черном обтягивающем фигуру платье с глубоким декольте и с чокером на шее. Она позирует лежа на парапете одной из крыш города. Выглядит звезда, как всегда, сексуально, и это далеко не единственное фото, на котором Мейхер так привлекательна и откровенна.
Чтобы настроить себя на рабочий лад, Надежда посетила косметолога, привела себя в порядок, а теперь публикует для своих подписчиков мотивационные снимки, рассказывая, как они ее вдохновляют на работу.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
"В каких только локациях мы не проводили фотосессии))) кроме стандартных студийных. Леса, луга, коридоры, подвалы, рестораны, квартиры, на дорогах)), street style, промзоны, крыши... И все для того, чтобы в моменты поиска и творения рождались новые идеи, мысли, чувства...", - написала в подписи к снимку звезда.
Читайте также: Даша Астафьева похвасталась пышной грудью
На фото Надя запечатлена в черном обтягивающем фигуру платье с глубоким декольте и с чокером на шее. Она позирует лежа на парапете одной из крыш города. Выглядит звезда, как всегда, сексуально, и это далеко не единственное фото, на котором Мейхер так привлекательна и откровенна.
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