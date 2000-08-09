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Раздел: Культура  
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Украинская певица покрасовалась в стильном купальнике

Украинская певица покрасовалась в стильном купальникеОльга Горбачева не удержалась от соблазна и засветила свою фигуру в купальнике.

Вдохновляющая Ольга Горбачева, которая изменив свою жизнь, изменила подход и к собственному образу, иначе показывает свою сексуальность в Instagram.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на lux.fm.
Пока ее коллеги по шоу-бизнесу раздеваются, светят попами в бикини и позируют топлесс, артистка умеет обольстить одним только взглядом.

Но, когда на улице горячая пора и солнце в последний раз обдает тело жарой, даже Ольга Горбачева не удержалась, чтобы не показать свои формы в стильном купальнике. Что тут скажешь, девочки такие девочки!

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Длинные, стройные ножки, игривые косы и соблазнительные изгибы - ты только посмотри, как звезде подходит откровенная одежда.

Украинская певица покрасовалась в стильном купальнике
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 Теги: Ольга Горбачева, в купальнике

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Сегодня, 15:26 » Автор: Ирина Шевченко
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