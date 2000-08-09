Раздел: Культура
Экс-ведущая "Орла и Решки" похвасталась стройными ногами
Леся Никитюк обратилась к поклонникам с неожиданным вопросом.
В Instagram постоянно увеличивается количество пользователей, ведь в сети знаменитости любят показывать свои частные фото и общаться с людьми. Так, Леся Никитюк обратилась к своим подписчиков с неожиданным вопросом.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Украинская телеведущая Леся Никитюк активно ведет свой блог в соцсети. Звезда показывает не только свои снимки с ежедневных съемок, но и делится забавными историями из жизни. Но теперь телеведущая обратилась к поклонникам с неожиданным вопросом.
Есть среди моих подписчиков девушки с ростом от 1,8 метра? Комплексуете? Есть девушки которые не носили каблуки до 25 лет? А вас просили в поездах снимать матрасы с верхних полок? А в детстве вы не продолжили ходить на танцы, потому что вам не нашли партнера по росту? – написала Леся Никитюк.
Вероятно, именно с такой проблемой стройная телеведущая сталкивалась в подростковом и взрослом возрасте.
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К сообщению звезда добавила яркое летнее фото. Перед камерой Леся Никитюк позировала в мини-шортах, топе и яркой рубашке в полоску. Стильные аксессуары и роскошная итальянская вилла с деревянными окнами дополнили стиль телеведущей.
В Instagram постоянно увеличивается количество пользователей, ведь в сети знаменитости любят показывать свои частные фото и общаться с людьми. Так, Леся Никитюк обратилась к своим подписчиков с неожиданным вопросом.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Украинская телеведущая Леся Никитюк активно ведет свой блог в соцсети. Звезда показывает не только свои снимки с ежедневных съемок, но и делится забавными историями из жизни. Но теперь телеведущая обратилась к поклонникам с неожиданным вопросом.
Есть среди моих подписчиков девушки с ростом от 1,8 метра? Комплексуете? Есть девушки которые не носили каблуки до 25 лет? А вас просили в поездах снимать матрасы с верхних полок? А в детстве вы не продолжили ходить на танцы, потому что вам не нашли партнера по росту? – написала Леся Никитюк.
Вероятно, именно с такой проблемой стройная телеведущая сталкивалась в подростковом и взрослом возрасте.
Читайте также: Украинская певица покрасовалась в стильном купальнике
К сообщению звезда добавила яркое летнее фото. Перед камерой Леся Никитюк позировала в мини-шортах, топе и яркой рубашке в полоску. Стильные аксессуары и роскошная итальянская вилла с деревянными окнами дополнили стиль телеведущей.
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