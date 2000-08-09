» » Экс-ведущая "Орла и Решки" похвасталась стройными ногами
Раздел: Культура  
0

Экс-ведущая "Орла и Решки" похвасталась стройными ногами

Экс-ведущая "Орла и Решки" похвасталась стройными ногами Леся Никитюк обратилась к поклонникам с неожиданным вопросом.

В Instagram постоянно увеличивается количество пользователей, ведь в сети знаменитости любят показывать свои частные фото и общаться с людьми. Так, Леся Никитюк обратилась к своим подписчиков с неожиданным вопросом.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.

Украинская телеведущая Леся Никитюк активно ведет свой блог в соцсети. Звезда показывает не только свои снимки с ежедневных съемок, но и делится забавными историями из жизни. Но теперь телеведущая обратилась к поклонникам с неожиданным вопросом.

Есть среди моих подписчиков девушки с ростом от 1,8 метра? Комплексуете? Есть девушки которые не носили каблуки до 25 лет? А вас просили в поездах снимать матрасы с верхних полок? А в детстве вы не продолжили ходить на танцы, потому что вам не нашли партнера по росту? – написала Леся Никитюк.

Вероятно, именно с такой проблемой стройная телеведущая сталкивалась в подростковом и взрослом возрасте.

Читайте также: Украинская певица покрасовалась в стильном купальнике

К сообщению звезда добавила яркое летнее фото. Перед камерой Леся Никитюк позировала в мини-шортах, топе и яркой рубашке в полоску. Стильные аксессуары и роскошная итальянская вилла с деревянными окнами дополнили стиль телеведущей.

Экс-ведущая "Орла и Решки" похвасталась стройными ногами
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Леся Никитюк, стройные ноги

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:37 » Автор: Ирина Шевченко
     221
     0

Похожие новости по теме

Украинская телеведущая показала свой новый имидж Украинская телеведущая показала свой новый имидж

Леся Никитюк любит удивлять поклонников.

Леся Никитюк сфоткалась в коротких шортах Леся Никитюк сфоткалась в коротких шортах

Телеведущая поделилась свежей фотографией в Инстаграме.

Леся Никитюк похвалилась стройными ногами Леся Никитюк похвалилась стройными ногами

Поклонники искупали телеведущую в комплиментах.

Леся Никитюк похвасталась стройными ногами Леся Никитюк похвасталась стройными ногами

Экс-ведущая "Орла и Решки" похвалилась свежим кадром из отпуска в Италии.

Леся Никитюк похвасталась стройными ногами в ботфортах Леся Никитюк похвасталась стройными ногами в ботфортах

Телеведущая побывала в киностудии им. Довженко на вручении премий "ELLEstyleAWARDS-2017".

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх