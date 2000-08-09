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Раздел: Культура  
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Ким Кардашьян поразила "обнаженным" нарядом

Ким Кардашьян поразила "обнаженным" нарядомЗвезда вышла в свет в серебристом полупрозрачном боди.

Американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян нередко выходит в свет в эпатажных нарядах.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

В этот раз она решила надеть боди серебристого цвета. Из-за вспышек камер стало заметно, что боди просвечивается.

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Ким выбрала такой наряд для вечернего выхода со своим мужем, рэпером Канье Уэстом. Свой образ телезвезда дополнила серебристой юбкой и темными очками.

Ким Кардашьян поразила "обнаженным" нарядом
Ким Кардашьян поразила "обнаженным" нарядом
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 Теги: Ким Кардашьян, откровенный наряд

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Сегодня, 17:03 » Автор: Ирина Шевченко
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