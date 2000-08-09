Раздел: Культура
Анджелина Джоли появилась на публике после новостей о психические расстройстройстве
Некоторые западные СМИ сообщали об экстренной госпитализации Джоли.
В США папарацци сфотографировали голливудскую киноактрису Анджелину Джоли, которая выходила из супермаркета в компании трех детей – 13-летней Захары и 10-летних близнецов Нокса и Вивьен.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Накануне некоторые западные СМИ сообщали об экстренной госпитализации Джоли с психическим расстройством. Переживая судебную тяжбу с экс-супругом Брэдом Питтом, Анджелина Джоли похудела до 44 кг при росте 170 см.
Известно, что актрису обязали вернуться в Лос-Анджелес вместе с детьми, пока не будет решено дело об опеке. Ожидается, что слушание состоится на ближайшей неделе.
Читайте также: Анджелина Джоли появилась на публике без нижнего белья
Напомним, что актерская пара Анджелина Джоли и Брэд Питт объявили о разводе еще в 2016 году. Они до сих пор решают судебные вопросы, в частности, бывшие супруги разделят опеку над 6 детьми – 16-летним Мэддоксом, 14-летним Паксом, 13-летней Захарой, 12-летней Шайло и 9-летними близнецами Вивьен и Нокса.
В США папарацци сфотографировали голливудскую киноактрису Анджелину Джоли, которая выходила из супермаркета в компании трех детей – 13-летней Захары и 10-летних близнецов Нокса и Вивьен.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Накануне некоторые западные СМИ сообщали об экстренной госпитализации Джоли с психическим расстройством. Переживая судебную тяжбу с экс-супругом Брэдом Питтом, Анджелина Джоли похудела до 44 кг при росте 170 см.
Известно, что актрису обязали вернуться в Лос-Анджелес вместе с детьми, пока не будет решено дело об опеке. Ожидается, что слушание состоится на ближайшей неделе.
Читайте также: Анджелина Джоли появилась на публике без нижнего белья
Напомним, что актерская пара Анджелина Джоли и Брэд Питт объявили о разводе еще в 2016 году. Они до сих пор решают судебные вопросы, в частности, бывшие супруги разделят опеку над 6 детьми – 16-летним Мэддоксом, 14-летним Паксом, 13-летней Захарой, 12-летней Шайло и 9-летними близнецами Вивьен и Нокса.
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