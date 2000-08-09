Анджелина Джоли появилась на публике после новостей о психические расстройстройстве

Некоторые западные СМИ сообщали об экстренной госпитализации Джоли.



В США папарацци сфотографировали голливудскую киноактрису Анджелину Джоли, которая выходила из супермаркета в компании трех детей – 13-летней Захары и 10-летних близнецов Нокса и Вивьен.



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Накануне некоторые западные СМИ сообщали об экстренной госпитализации Джоли с психическим расстройством. Переживая судебную тяжбу с экс-супругом Брэдом Питтом, Анджелина Джоли похудела до 44 кг при росте 170 см.



Известно, что актрису обязали вернуться в Лос-Анджелес вместе с детьми, пока не будет решено дело об опеке. Ожидается, что слушание состоится на ближайшей неделе.



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Напомним, что актерская пара Анджелина Джоли и Брэд Питт объявили о разводе еще в 2016 году. Они до сих пор решают судебные вопросы, в частности, бывшие супруги разделят опеку над 6 детьми – 16-летним Мэддоксом, 14-летним Паксом, 13-летней Захарой, 12-летней Шайло и 9-летними близнецами Вивьен и Нокса. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В США папарацци сфотографировали голливудскую киноактрису Анджелину Джоли, которая выходила из супермаркета в компании трех детей – 13-летней Захары и 10-летних близнецов Нокса и Вивьен.Об этом пишет Хроника.инфо Накануне некоторые западные СМИ сообщали об экстренной госпитализации Джоли с психическим расстройством. Переживая судебную тяжбу с экс-супругом Брэдом Питтом, Анджелина Джоли похудела до 44 кг при росте 170 см.Известно, что актрису обязали вернуться в Лос-Анджелес вместе с детьми, пока не будет решено дело об опеке. Ожидается, что слушание состоится на ближайшей неделе.Напомним, что актерская пара Анджелина Джоли и Брэд Питт объявили о разводе еще в 2016 году. Они до сих пор решают судебные вопросы, в частности, бывшие супруги разделят опеку над 6 детьми – 16-летним Мэддоксом, 14-летним Паксом, 13-летней Захарой, 12-летней Шайло и 9-летними близнецами Вивьен и Нокса.



