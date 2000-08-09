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Раздел: Культура  
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Анита Луценко поразила своим фото в паспорте

Анита Луценко поразила своим фото в паспортеАнита позирует с короткой стрижкой и черным цветом волос.

Фитнес-тренер и эксперт по похудению Анита Луценко опубликовала свое архивное фото. Правда, на нем изображен паспорт Аниты.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Луценко опубликовала фото паспорта на своей странице в Instagram.

На снимке Анита позирует с короткой стрижкой и черным цветом волос.

"Если в альбоме мало фоточок, и они все страшные – это паспорт", – прокомментировала фотографию фитнес-тренер.

Кроме того, она призналась, что в детстве страдала от своего имени и просила переименовать на "Таню, Валю, Наташу".

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Потом попустило, и стала благодарна маме за такой выбор. Кстати, тогда очень не хотели записывать такое имя, так как оно иностранное, но мама, видимо, была настроена серьезно! Мама же хотела бальную пару с детей Антон и Анита, но на танцы меня не взяли. Когда меня сейчас называют Аней, мне хочется топнуть: я отмучила полжизни Аниту, а тут бац, и Аня,– подчеркнула Луценко.

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 Теги: Анита Луценко, фото, паспорт

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Сегодня, 22:34 » Автор: Едгар Букмирза
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