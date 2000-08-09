Раздел: Культура
Лайма Вайкуле сделала новое заявление о выступлениях в Крыму
Артистка добавила, что одинаково любит Россию, Украину, Грузию.
Известная латвийская певица Лайма Вайкуле подтвердила, что не приедет с концертом в оккупированный Российской Федерацией Крым до снятия санкций.
Об этом артистка сказала в эфире одного из российских телеканалов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Так, на вопрос ведущего, является ли ее отказ от гастролей на полуострове гражданской позицией или советом ее адвоката, певица ответила, что просто знает, что "им" не разрешено работать в Крыму.
Я знаю, что нам запрещено работать в Крыму. Я говорю: нет, я не буду работать. Это разве вообще надо обсуждать? Это так просто. Почему вы так зацепились? Вам больше нечего показывать?– сказала Вайкуле.
Кроме того, на предложение приехать в "русский Крым" певица ответила, что "приедет сразу, как снимут санкции".
Артистка добавила, что одинаково любит Россию, Украину, Грузию и другие страны и назвала себя "человеком мира".
Читайте также: Лайма Вайкуле сделала неожиданное заявление о Крыме
В то же время, Вайкуле назвала "провокаторами" тех, кто после ее комментариев относительно отказа выступать в Крыму призвал певицу не ехать в соседнюю Россию. По мнению артистки, эти люди "некрасиво себя ведут".
Известная латвийская певица Лайма Вайкуле подтвердила, что не приедет с концертом в оккупированный Российской Федерацией Крым до снятия санкций.
Об этом артистка сказала в эфире одного из российских телеканалов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Так, на вопрос ведущего, является ли ее отказ от гастролей на полуострове гражданской позицией или советом ее адвоката, певица ответила, что просто знает, что "им" не разрешено работать в Крыму.
Я знаю, что нам запрещено работать в Крыму. Я говорю: нет, я не буду работать. Это разве вообще надо обсуждать? Это так просто. Почему вы так зацепились? Вам больше нечего показывать?– сказала Вайкуле.
Кроме того, на предложение приехать в "русский Крым" певица ответила, что "приедет сразу, как снимут санкции".
Артистка добавила, что одинаково любит Россию, Украину, Грузию и другие страны и назвала себя "человеком мира".
Читайте также: Лайма Вайкуле сделала неожиданное заявление о Крыме
В то же время, Вайкуле назвала "провокаторами" тех, кто после ее комментариев относительно отказа выступать в Крыму призвал певицу не ехать в соседнюю Россию. По мнению артистки, эти люди "некрасиво себя ведут".
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