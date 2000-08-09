Раздел: Культура
Деми Ловато будет лечиться несколько месяцев
Знаменитости требуется длительное лечение наркотической зависимости.
25-летняя Деми Ловато после лечения от последствий предполагаемой передозировки наркотиков в больнице Сидарс-Синай отправилась на лечение в реабилитационную клинику, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Не стоит ожидать, что Деми Ловато покинет стены реабилитационной клиники в Чикаго в ближайшее время. Как сообщил анонимный источник портала E! News, певица останется там на несколько месяцев и будет получать все необходимое лечение от своей зависимости. Все намеченные на этот год концерты Деми Ловато отменены, а социальные контакты, в том числе с тоскующим по ней экс-бойфрендом Вилмером Вальдеррамой, сведены к минимуму.
"Вилмер общается с семьей, справляется о состоянии Деми, но не говорит с ней. Семья старается исключить все, что может отвлечь ее от заботы о своем здоровье", - поделился инсайдер.
"Сейчас Деми намного лучше. Она более открыта и счастлива, что получает необходимую помощь, она начала понимать весь ужас случившегося и то, что она чуть не умерла", - поясняет источник издания.
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Неделю назад Деми Ловато впервые нарушила молчание после того, как ее без сознания и с предполагаемой передозировкой наркотиков увезли в больницу. В откровенном посте в Instagram она сказала, что никогда не скрывала своих проблем с наркотиками и постарается бороться с зависимостью.
25-летняя Деми Ловато после лечения от последствий предполагаемой передозировки наркотиков в больнице Сидарс-Синай отправилась на лечение в реабилитационную клинику, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Не стоит ожидать, что Деми Ловато покинет стены реабилитационной клиники в Чикаго в ближайшее время. Как сообщил анонимный источник портала E! News, певица останется там на несколько месяцев и будет получать все необходимое лечение от своей зависимости. Все намеченные на этот год концерты Деми Ловато отменены, а социальные контакты, в том числе с тоскующим по ней экс-бойфрендом Вилмером Вальдеррамой, сведены к минимуму.
"Вилмер общается с семьей, справляется о состоянии Деми, но не говорит с ней. Семья старается исключить все, что может отвлечь ее от заботы о своем здоровье", - поделился инсайдер.
"Сейчас Деми намного лучше. Она более открыта и счастлива, что получает необходимую помощь, она начала понимать весь ужас случившегося и то, что она чуть не умерла", - поясняет источник издания.
Читайте также: В России умер автор книг о Чебурашке
Неделю назад Деми Ловато впервые нарушила молчание после того, как ее без сознания и с предполагаемой передозировкой наркотиков увезли в больницу. В откровенном посте в Instagram она сказала, что никогда не скрывала своих проблем с наркотиками и постарается бороться с зависимостью.
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