» » Деми Ловато будет лечиться несколько месяцев
Раздел: Культура  
0

Деми Ловато будет лечиться несколько месяцев

Деми Ловато будет лечиться несколько месяцев Знаменитости требуется длительное лечение наркотической зависимости.

25-летняя Деми Ловато после лечения от последствий предполагаемой передозировки наркотиков в больнице Сидарс-Синай отправилась на лечение в реабилитационную клинику, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

Не стоит ожидать, что Деми Ловато покинет стены реабилитационной клиники в Чикаго в ближайшее время. Как сообщил анонимный источник портала E! News, певица останется там на несколько месяцев и будет получать все необходимое лечение от своей зависимости. Все намеченные на этот год концерты Деми Ловато отменены, а социальные контакты, в том числе с тоскующим по ней экс-бойфрендом Вилмером Вальдеррамой, сведены к минимуму.

"Вилмер общается с семьей, справляется о состоянии Деми, но не говорит с ней. Семья старается исключить все, что может отвлечь ее от заботы о своем здоровье", - поделился инсайдер.

"Сейчас Деми намного лучше. Она более открыта и счастлива, что получает необходимую помощь, она начала понимать весь ужас случившегося и то, что она чуть не умерла", - поясняет источник издания.

Читайте также: В России умер автор книг о Чебурашке

Неделю назад Деми Ловато впервые нарушила молчание после того, как ее без сознания и с предполагаемой передозировкой наркотиков увезли в больницу. В откровенном посте в Instagram она сказала, что никогда не скрывала своих проблем с наркотиками и постарается бороться с зависимостью.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Деми Ловато, лечение

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
     213
     0

Похожие новости по теме

Охранник спас жизнь Деми Ловато Охранник спас жизнь Деми Ловато

Деми в бессознательном состоянии обнаружил ее ассистент.

Деми Ловато получила героиновую передозировку Деми Ловато получила героиновую передозировку

По данным журналистов, певицу увезли в больницу.

Деми Ловато рассказала о проблемах с самооценкой Деми Ловато рассказала о проблемах с самооценкой

Популярная певица рассказала, как тяжело избавляться от комплексов.

Деми Ловато рассказала о проблемах с самооценкой Деми Ловато рассказала о проблемах с самооценкой

Популярная певица рассказала, как тяжело избавляться от комплексов.

Деми Ловато мечтает выйти замуж Деми Ловато мечтает выйти замуж

Популярная певица рассказала об отношениях с бойфрендом.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх