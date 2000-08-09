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Раздел: Культура  
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Уилл Смит поддержал сына на его концерте

Уилл Смит поддержал сына на его концерте Актер вышел на сцену во время выступления сына.

На сегодня Джейдену Смиту уже исполнилось 20 лет. Парень больше не снимается в кино, после провального фильма со своим отцом «После нашей эры», за съёмки в котором артист получил золотую малину за худшую мужскую роль, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Амбициозная звезда решила, что идти по стопам своего отца не для него. Сейчас Джейден строит карьеру рэп-исполнителя и даже записал три совместных трека с Джастином Бибером.

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На своей страничке Инстаграм, Уилл поделился фотоснимком, где он вышел на сцену к своему сыну во время концерта. Публика моментально оживилась и стала приветствовать популярного актёра.

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«Сегодня с сыном отжигаем в Майями» - пишет актёр в своём микроблоге.
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 Теги: Уилл Смит, концерт

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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