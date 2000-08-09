» » Риз Уизерспун сфотографировалась со своей дублершей
Раздел: Культура  
0

Риз Уизерспун сфотографировалась со своей дублершей

Риз Уизерспун сфотографировалась со своей дублершей Пользователи сети обсуждают новый пост актрисы о съемках.

Последние несколько месяцев оскароносная звезда Риз Уизерспун принимает участие в съемках второго сезона «Большой маленькой лжи». Поклонники сериала с нетерпением ждут продолжения нашумевшей истории о трех подругах из живописного калифорнийского городка, замешанных в убийстве одного из супругов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

На прошлой неделе фанаты проекта обсуждали кадр со съемок, в котором героиня Риз бросает мороженое в Мерил Стрип. А вчера пользователи сети впервые увидели двойника Уизерспун, который последние несколько фильмов подменяет голливудскую диву в некоторых сценах.

Актриса по имени Мэрли предстала в одном из видео Риз, где была одета в такую же рубашку, как у звезды «Большой маленькой лжи». Пользователи сети отметили невероятное сходство девушек, обратив внимание, что даже волосы Риз и Мэрли выкрашены в абсолютно идентичный блонд.

Читайте также: Уилл Смит поддержал сына на его концерте

К восторженным комментариям фанатов присоединились такие звезды, как Джулианна Мур, Зои Салдана и Хилари Суонк.

Риз Уизерспун сфотографировалась со своей дублершей
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Риз Уизерспун, дублерша

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
     520
     0

Похожие новости по теме

Риз Уизерспун показала своего двойника Риз Уизерспун показала своего двойника

Волосы актрис окрашено в абсолютно идентичный блонд.

Риз Уизерспун показала 17-летнюю красавицу-дочь Риз Уизерспун показала 17-летнюю красавицу-дочь

Ава Филлипп выбрала изящное золотистое платье с цветочным принтом и туфли в тон.

Риз Уизерспун поразила сходством с дочерью Риз Уизерспун поразила сходством с дочерью

17-летняя наследница знаменитой голливудской актрисы Риз Уизерспун с годами все больше похожа на свою звездную маму.

Как Риз Уизерспун выглядит в повседневной жизни Как Риз Уизерспун выглядит в повседневной жизни

Даже знаменитые актрисы не всегда выглядят как звезды.

Риз Уизерспун сфотографировалась с подросшим сыном Риз Уизерспун сфотографировалась с подросшим сыном

Известная американская актриса выделила время для отдыха и решила провести его вместе со своим трехлетним сыночком.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх