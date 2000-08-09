Раздел: Культура
Риз Уизерспун сфотографировалась со своей дублершей
Пользователи сети обсуждают новый пост актрисы о съемках.
Последние несколько месяцев оскароносная звезда Риз Уизерспун принимает участие в съемках второго сезона «Большой маленькой лжи». Поклонники сериала с нетерпением ждут продолжения нашумевшей истории о трех подругах из живописного калифорнийского городка, замешанных в убийстве одного из супругов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
На прошлой неделе фанаты проекта обсуждали кадр со съемок, в котором героиня Риз бросает мороженое в Мерил Стрип. А вчера пользователи сети впервые увидели двойника Уизерспун, который последние несколько фильмов подменяет голливудскую диву в некоторых сценах.
Актриса по имени Мэрли предстала в одном из видео Риз, где была одета в такую же рубашку, как у звезды «Большой маленькой лжи». Пользователи сети отметили невероятное сходство девушек, обратив внимание, что даже волосы Риз и Мэрли выкрашены в абсолютно идентичный блонд.
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К восторженным комментариям фанатов присоединились такие звезды, как Джулианна Мур, Зои Салдана и Хилари Суонк.
Последние несколько месяцев оскароносная звезда Риз Уизерспун принимает участие в съемках второго сезона «Большой маленькой лжи». Поклонники сериала с нетерпением ждут продолжения нашумевшей истории о трех подругах из живописного калифорнийского городка, замешанных в убийстве одного из супругов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
На прошлой неделе фанаты проекта обсуждали кадр со съемок, в котором героиня Риз бросает мороженое в Мерил Стрип. А вчера пользователи сети впервые увидели двойника Уизерспун, который последние несколько фильмов подменяет голливудскую диву в некоторых сценах.
Актриса по имени Мэрли предстала в одном из видео Риз, где была одета в такую же рубашку, как у звезды «Большой маленькой лжи». Пользователи сети отметили невероятное сходство девушек, обратив внимание, что даже волосы Риз и Мэрли выкрашены в абсолютно идентичный блонд.
Читайте также: Уилл Смит поддержал сына на его концерте
К восторженным комментариям фанатов присоединились такие звезды, как Джулианна Мур, Зои Салдана и Хилари Суонк.
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