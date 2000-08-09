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Раздел: Культура  
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Тина Кароль похвасталась подросшим сыном

Тина Кароль похвасталась подросшим сыномВениамину этой осенью исполнится 10 лет.

Украинская певица Тина Кароль отдохнула вместе с сыном Вениамином.

Снимки из отпуска звезда опубликовала в сети, передает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.ua.

На фото можно увидеть невероятные пейзажи, подросшего Вениамина, которому этой осенью исполнится 10 лет, и изящную Тину Кароль.

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Пользователи сети отметили, что сын певицы - вылитый отец.

Тина Кароль похвасталась подросшим сыном
Тина Кароль похвасталась подросшим сыном
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 Теги: Тина Кароль, сын

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Сегодня, 09:20 » Автор: Ирина Шевченко
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