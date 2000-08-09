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Популярный украинский комик впервые показал сына

Популярный украинский комик впервые показал сынаИгорь Ласточкин показал сына, который растет его копией.

Известный комик и участник Танцев со звездами Игорь Ласточкин редко делится подробностями личной жизни.

Однако на днях не удержался и показал своего маленького сына, которым очень гордится, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 1plus1.

Игорь разместил в своем Instagram фото, на котором позирует с Ласточкиным-младшим. Как видим, мальчик растет похожим на отца и даже стиль одежды у них одинаковый.

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«Еще 4 года и мы будем одного роста! Не понимаю, в кого он такой высокий. Успокаивает, что манерами весь в меня! Ну похожи же?» - подписал фотографию Ласточкин.


Популярный украинский комик впервые показал сына
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 Теги: Игорь Ласточкин, сын

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Сегодня, 12:46 » Автор: Ирина Шевченко
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