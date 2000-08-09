Раздел: Культура
Популярный украинский комик впервые показал сына
Игорь Ласточкин показал сына, который растет его копией.
Известный комик и участник Танцев со звездами Игорь Ласточкин редко делится подробностями личной жизни.
Однако на днях не удержался и показал своего маленького сына, которым очень гордится, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 1plus1.
Игорь разместил в своем Instagram фото, на котором позирует с Ласточкиным-младшим. Как видим, мальчик растет похожим на отца и даже стиль одежды у них одинаковый.
Читайте также: Украинский комик показал свой странный подарок
«Еще 4 года и мы будем одного роста! Не понимаю, в кого он такой высокий. Успокаивает, что манерами весь в меня! Ну похожи же?» - подписал фотографию Ласточкин.
Известный комик и участник Танцев со звездами Игорь Ласточкин редко делится подробностями личной жизни.
Однако на днях не удержался и показал своего маленького сына, которым очень гордится, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 1plus1.
Игорь разместил в своем Instagram фото, на котором позирует с Ласточкиным-младшим. Как видим, мальчик растет похожим на отца и даже стиль одежды у них одинаковый.
Читайте также: Украинский комик показал свой странный подарок
«Еще 4 года и мы будем одного роста! Не понимаю, в кого он такой высокий. Успокаивает, что манерами весь в меня! Ну похожи же?» - подписал фотографию Ласточкин.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
141
0
Также советуем посмотреть
- По поводу травли Комаровского
- Новый, 1937-й
- В Шанхае гуся приняли в университет
- Присяга і НАБУ
- Фанатки Путина развеселили обращением к американцам
- Скачок доллара: что будет дальше
- Слабак: в Запорожье выбросили еще одну новогоднюю елку
- Сеть насмешил медведь, явившийся в алкомаркет
- Есть два вида российских экспертов
- Сутки в ООС: много обстрелов, один погибший
- Потешные питомцы, готовые терпеть детские выходки
- Забавные фотки людей, которых победила лень
- 90-летняя японка покорила Сеть забавным снимками
- Порошенко призвал Израиль решить проблемы с допуском украинцев в страну
- Нелепые изобретения от дизайнеров-любителей
- Украина сделала Кремлю удобное предложение по обмену пленными
- Женские странности в подборке смешных комиксов
- Украина призывает РФ освободить Сенцова
- Уморительные проблемы людей, которым не повезло со строителями
- Благословила брак: бездомная собака удобно устроилась на фате невесты
- На Филиппинах призрак угодил на камеру
- «Список Сенцова» может будет сокрушителен
- Мужчина с невозмутимым попугаем развеселили YouTube
- По улицам американского города разъезжал «НЛО»
- Украина – не Турция
- Медведчук і кіно
- На Донетчине задержали белоруса, воевавшего в рядах сепаратистов
- Стус до сих пор борется за независимость Украины
- Сеть насмешило свадебное фото «няши»-Поклонской
- Чим Україна відрізняється від Хорватії
Оставьте свой комментарий