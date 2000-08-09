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Раздел: Культура  
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Экс-солистка "ВИА Гры" выложила в Сеть пикантный снимок

Экс-солистка "ВИА Гры" выложила в Сеть пикантный снимокСанта Димопулос высказалась о внутренней свободе человека.

Известная певица и модель Санта Димопулос высказалась на странице своего микроблога на философскую тему, касающуюся внутренней свободы человека.

К посту звезда прикрепила довольно-таки откровенное фото, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Знаменитость написала: «Сейчас 2018 год, а что такое «свобода» так никто толком и не объяснил. Самая близкая для меня мысль по этому поводу - «свобода для каждого своя».

Роскошная брюнетка рассказала, что знает многих людей, которые ради материальных ценностей и других благ, отказались от внутренней свободы: «Но это их выбор, и многих это вполне устраивает».

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Что касается себя, Димопулос отметила: «Свободна ли я? Да. По крайней мере, я так себя ощущаю…».

Экс-солистка "ВИА Гры" выложила в Сеть пикантный снимок
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 Теги: Санта Димопулос, пикантный снимок

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Сегодня, 14:17 » Автор: Ирина Шевченко
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