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Раздел: Культура  
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Оля Полякова похвасталась фигурой в откровенном купальнике

Оля Полякова похвасталась фигурой в откровенном купальникеПевица в крошечном бикини прокатилась на яхте.

Певица Оля Полякова порадовала поклонников на странице в Instagram сексуальным фото.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Суперблондинка продемонстрировала все достоинства своей фигуры во время морской прогулки. Перед концертом в Одессе Оля прокатилась на яхте. Полякова принимала солнечные ванны в крошечном бикини.

"Одесса как обычно, поехали с подружками", - подписала кадр звезда.

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Исполнительница похвасталась длинными стройными ножками и идеальным прессом.

Оля Полякова похвасталась фигурой в откровенном купальнике
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 Теги: Оля Полякова, стройная фигура

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Сегодня, 15:58 » Автор: Ирина Шевченко
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