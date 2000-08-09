Раздел: Культура
Оля Полякова похвасталась фигурой в откровенном купальнике
Певица в крошечном бикини прокатилась на яхте.
Певица Оля Полякова порадовала поклонников на странице в Instagram сексуальным фото.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Суперблондинка продемонстрировала все достоинства своей фигуры во время морской прогулки. Перед концертом в Одессе Оля прокатилась на яхте. Полякова принимала солнечные ванны в крошечном бикини.
"Одесса как обычно, поехали с подружками", - подписала кадр звезда.
Читайте также: Вера Брежнева похвасталась фигурой в откровенном купальнике
Исполнительница похвасталась длинными стройными ножками и идеальным прессом.
Певица Оля Полякова порадовала поклонников на странице в Instagram сексуальным фото.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Суперблондинка продемонстрировала все достоинства своей фигуры во время морской прогулки. Перед концертом в Одессе Оля прокатилась на яхте. Полякова принимала солнечные ванны в крошечном бикини.
"Одесса как обычно, поехали с подружками", - подписала кадр звезда.
Читайте также: Вера Брежнева похвасталась фигурой в откровенном купальнике
Исполнительница похвасталась длинными стройными ножками и идеальным прессом.
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