» » Украинская певица заинтриговала снимком в свадебном платье
Раздел: Культура  
0

Украинская певица заинтриговала снимком в свадебном платье

Украинская певица заинтриговала снимком в свадебном платьеНа днях фанаты увидели на безымяном пальце звезды колечко.

Участница нового состава ВИА ГРЫ Анастасия Кожевникова уже не первый раз намекает на свадьбу, но дату события и имя избранника по прежнему держит в секрете.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на beta.

Не так давно в сети Инстаграм появилась очередная публикация певицы. На снимке Настя появилась в свадебном платье, а под кадром написала, что благодарит всех за теплые слова, также Настей было написано, что уже совсем скоро случится "этот день" и в придачу оставила маленький эмоджик в виде невесты!!!

После увиденного, практически все подписчики артистки начали забрасывать ее поздравлениями и в то же время вопросами не вышла ли она уже замуж. Конечно, Кожевникова не ответила, но уже следующий снимок появившийся в сети задал еще большей интриги.

Читайте также: Вера Брежнева удивила поклонников снимком в свадебном платье

На днях фанаты увидели на безымяном пальце Насти колечко. Не известно, была ли свадьба или нет но с дня публикации предыдущего фото никаких снимком на странице не появлялось и ранее Кожевникова ни разу не показывала это колечко.

Украинская певица заинтриговала снимком в свадебном платье
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Настя Кожевникова, свадьба

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:07 » Автор: Ирина Шевченко
     1666
     0

Похожие новости по теме

Вера Брежнева удивила поклонников снимком в свадебном платье Вера Брежнева удивила поклонников снимком в свадебном платье

Певица не на шутку заинтриговала.

Вера Брежнева удивила снимком в свадебном платье Вера Брежнева удивила снимком в свадебном платье

Певица восхитила нежным образом.

Роза Аль-Намри заинтриговала снимком в роскошном свадебном платье Роза Аль-Намри заинтриговала снимком в роскошном свадебном платье

Экс-участница проекта Холостяк сфотографировалась в свадебном платье, но она уже давно замужем.

Вера Брежнева поделилась волшебным снимком в свадебном платье Вера Брежнева поделилась волшебным снимком в свадебном платье

Певица выставила в Инстаграм фотографию с модного показа свадебных нарядов.

Анастасия Волочкова заинтриговала поклонников снимком в свадебном платье Анастасия Волочкова заинтриговала поклонников снимком в свадебном платье

Эпатажная балерина не раз говорила в интервью, что сейчас у нее с личной жизнью все замечательно.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх